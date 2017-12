Ungheneni desemnați la Gala Fotbalului



A devenit deja o tradiție, ca în fiecare an cei mai buni fotbaliști să fie desemnați în cadrul festivității „Gala Sportului”. Desemnarea a avut loc miercuri, 20 decembrie, și a fost sărbătorită cu mult fast atât de către nominațizați, cât și de zecile de microbiști, care au venit să-i susțină. Organizat sub ediga Federației Raionale de Fotbal Ungheni, evenimentul a adunat peste 100 de participanți printre care s-au numărat jucători, arbiștri, antrenori, susținători, primari ai localităților și nu în ultimul rând vicepreședintele raionului, Alexandru Brânză, viceprimarul orașului Eduard Balan, șefa Direcției Educației, Iulia Pancu. Federaţia Moldovenească de Fotbal a fost reprezentată de către Mircea Cojocari, șef al Departamentului protocol administrativ. Mai detaliat despre eveniment citiți în ziarul ”Unghiul” de la 01.01.2018.

