Din cei opt sportivi ungheneni, participanți la campionatul republicii la proba de kickboxing, 5 s-au învrednicit de medalii: două de bronz, două de argint și una de aur. Marius Glodeanu a luat medalia de aur, el este de la LT „M.Eminescu” din municipiul Ungheni, clasa a IX-a, Cătălin Glodeanu – locul III, elev în clasa a III-a la aceeași instituție, Cosmin Ciocan – locul III, Gimnaziul Costuleni, Marin Rusu – locul II, LT „I. Creangă”, clasa a XI-a, Cătălin Popa – locul II, elev în clasa a XI-a la același liceu.

Alexandru Popa, antrenor la Școala Sportivă Raională, ne-a spus: „Competiția a fost înverșunată, fiindcă au participat peste 600 de luptători de kickboxing din toată republica. Sportivii din Ungheni au susținut în cadrul campionatului câte 4-5 lupte”. Câștigătorii ungheneni fac kickboxing nu de foarte mult timp,de 4, 5 și 6 luni. Cel mai vechi luptător de kickboxing este Marius Glodeanu. El se antrenează la Alexandru Popa de un an de zile, dar anterior a mai făcut kickboxing la alt antrenor. „Datorită antrenamentelor zilnice am putut să mă clasez pe locul I”, ne spune Marius, câștigătorul medaliei de aur.

Sportivii de la Școala Sportivă Raională se pregătesc pentru un alt campionat la lupte Muay Thai, box thailandez, ce se va desfășura pe 15 decembrie la Chișinău.

