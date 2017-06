Unghenenii la proteste



Duminica trecută, au avut loc mai multe proteste. Unul dintre ele a fost organizat un capitală, în fața clădirii Parlamentului, iar protestatarii și-au exprimat dezacordul privind intenția majorității parlamentare de a schimba sistemul electoral. Deși prin diferite metode s-a încercat ca cetățenii să nu poată ajunge în Chișinău, totuși un grup impunător de ungheneni a participat la acest miting. Alte trei proteste, mai precis manifestații în susținerea guvernanților cu concerte ale interpreților, care nu demult susțineau votul uninominal iar acum pledează pentru votul mixt, au avut loc în Edineț, Ialoveni, Cahul. Se spune că spre aceste orașe ”protestatrii” ar fi fost trimiși organizat, cu autobuze, din diferite raioane, preponderent membri ai unui partid politic, dar și funcționari din instituțiile publice. La Ialoveni au ajuns și trimișii de la Ungheni.

