Unghenenii ortodocși la tabăra de voluntariat



Tweet



Tweet

Este vorba despre un eveniment mult așteptat de către membrii Asociației Tinerilor Ortodocși din Moldova. La cea de-a IV-a ediție a taberei ce s-a desfășurat în perioada 20-24 august la Mânăstirea Hâncu au participat peste 30 de tineri din Florițoaia Nouă, Todirești și Chirileni. În total au fost 100 de participanți cu vârste cuprinse între 14 și 22 ani, tinerii venind din Chișinău, raioanele Ungheni, Călărași, Nisporeni, Sângerei și Hâncești.

Aceștia s-au bucurat de un amplu program cu ateliere de lucru, seminare, concursuri și jocuri de logică, pe profilul voluntariatului și cel sportiv. Așa cum nu există tabară fără de cântec în jurul rugului, voluntarii au pregătit câteva cântece cu tematica tinereții și un imn despre care Vadim Corostinschi, președintele asociației respective, spune că este mândru, fiindcă îi reprezintă în totalitate. Dânsul ne-a mai precizat că pe parcursul celor 5 zile au fost organizate 5 tabere libere cu tinerii pe teme diferite, în cadrul cărora tinerii au învățat programe de lucru cu echipele ca să poată deveni buni lideri.

Datorită acestei tabere, membrii asociației s-au întâlnit în întreaga lor componență, iar la adunarea generală ce a avut loc pe data de 23 august au venit atât tineri care își fac studiile în țară, cât și peste hotare. Voluntarii și tinerii noi recrutați au discutat despre un grandios proiect al asociației, care va finaliza pe 16 septembrie, odată cu o nouă întâlnire a tinerilor ortodocși.

You can leave a response , or trackback from your own site.