Unghenenii sunt buni la toate genurile de luptă



Tweet



Tweet

Duminica trecută, la Chișinău a avut loc cel de-al XVII-lea Campionat al Republicii Moldova la jiu-jitsu, versiunea Randori (lupte libere). La el au participat sportivi în 41 categorii de greutate și 9 de vârstă (peste 5 ani) din trei țări (România, Moldova și Ucraina). La aceste competiții, care încheie activitățile la tipul respectiv de arte marțiale din anul curent, a participat și echipa școlii sportive raionale Ungheni, formată din 21 de luptători de la 5 ani, cât are Dragoș Mihăilă, și până la 18. A fost condusă de directorul școlii și antrenorul Ion Lazar, care cunoaște, probabil, toate genurile de luptă. Acest lucru nu este de mirare, întrucât i-a dedicat aproape 20 de ani de viață.

La Ungheni, de la competiție s-au întors doi campioni naționali la această luptă liberă japoneză – Gabriel Sterpu și Marius Munteanu, 4 deținători de medalii de argint – Iurie Guțu, Dumitru Drobot, Cătălin Beșliu, Nichita Păduraru și 8 medaliați cu bronz. Este de remarcat faptul că, la 9 ani, Gabriel Sterpu practică luptele de 3 ani și este deja campion al țării nu numai la jiu-jitsu, dar și la grappling. Antrenorul consideră că acesta este un sportiv destul de promițător. Proaspătul campion al țării, Marius Munteanu în vârstă de 7 ani, potrivit antrenorului, a avut emoții mari, deoarece a fost primul campionat la care a participat. Ion Lazar a menționat că nu s-a așteptat ca acest băiat să cucerească titlul de campion, deși este perseverent și harnic, iar el i-a uimit pe toți.

Antrenorul tinerilor luptători e gata să-l laude pe fiecare, să-l menționeze, spune că chiar dacă ceva nu a fost la nivel la aceste competiții, înseamnă că la următoarele vor reuși neapărat. A spus că medaliații cu bronz, Alexei Lazar din Frăsinești, 8 ani, și Sergiu Rusu din Petrești, 15 ani, în fiecare zi vin la ore. Pe Sviatoslav Malache, care deocamdată are doar medalie de bronz, antrenorul l-a numit speranță a sportului, a menționat cât de greu i-a fost studentului Universității Agrare din Moldova, Grigore Plăcintă, care apără onoarea școlii și care la 18 a luptat de la egal la egal cu adulții până la 35 de ani în categoria de greutate 95 de kilograme și a ocupat locul III.

Tatăl fraților Iurie și Adrian, Iurie Guțu, care la campionat a fost printre cei mai activi suporteri, a menționat că fiul mai mic a cucerit argintul, iar cel mai mare – bronzul, dar, cu toate acestea, el este mulțumit de prestația copiilor săi, cu atât mai mult, cu cât cel mai mare deține deja titlul de campion, iar cel mai mic la jiu-jitsu a ocupat de mai multe ori locuri premiante.

You can leave a response , or trackback from your own site.