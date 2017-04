Unghenenii sunt cei mai buni!



Dacă pe scenă, nu contează la ce concurs anume, urcă interpreții din Ungheni, înseamnă că victoria va fi a lor. Acest lucru l-a confirmat încă o dată Concursul național „Tinere talente”, care este organizat în fiecare an de Ministerul Culturii pentru elevii școlilor de arte și școlilor de muzică. Potrivit Terezei Cazacu, directoarea Școlii de Muzică din Ungheni, de această dată, la eveniment au participat elevii din clasa vioară, instrumente de suflat și de canto.

A încântat nu numai spectatorii, dar și juriul evoluarea promițătoare a talentatului trompetist Cristian Gurali care a ocupat locul I. Printre câștigători s-a mai aflat Cristian Bogureac. De menționat că un merit deosebit în acest sens îl au pedagogii Nicolae Arseni și Vadim Plaschevici, precum și acompaniatoarele Carolina Dănilă și Ludmila Melnic. Juriul a menționat și evoluarea lui Dionisie Bahrin (Nicolae Arseni) și a vocalistei Valeria Marcu (Maria Moraru).

La concursul „Trompeta de aur”, ediția VIII, care a avut loc după 4 zile de la „Tinere talente”, pe 7 aprilie, în Cantemir, și la care unghenenii au participat pentru prima dată, Cristian Gurali și-a consolidatat succesul cucerind marele premiu. Probabil, nu a fost o întâmplare, pentru că acest concurs este dedicat memoriei idolului lui Cristian, vestitului trompetist Valeriu Hanganu. Tereza Cazacu a menționat că tânărul muzician a atras atenția membrului juriului, dirijorului orchestrei „Mugurel”, Ion Dascal.

Premiul întâi a fost decernat altui elev talentat din Ungheni, Dionisie Bahrin. Astfel, victoria a devenit o recompensă pentru munca depusă de profesorul lor. Locul doi a fost ocupat de Cristian Bogureac. În total la concurs au participat 6 instrumentiști, care cântă la instrumente de suflat din lemn, din aramă, și fiecare a evoluat în categoria sa. De asemenea, au participat două ansambluri și dacă interpreții la instrumente aerofone au ocupat locul III, evoluarea fluieriștilor a fost distinsă cu diplomă, la fel ca și evoluarea naistului Mihai Adam.

Directoarea școlii a menționat meritul pedagogilor, acompaniatorilor, ale căror nume au fost menționate deja, precum și al lui Dumitru Plaschevici, Petru Lepădatu, Tatiana Levcușa. În prezent elevii se pregătesc de noi victorii atât la concursuri, cât și la examene.

