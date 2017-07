Unghenenilor le sunt în puteri și astfel de turnee



Recent, un grup de jucători de șah din Ungheni a participat la un turneu internațional de șah care a avut loc în Stari Banovci, la 23 de kilometri de capitala Serbiei, Belgrad. La el au luat parte șahiști din Bosnia și Herțegovina, Germania, Bulgaria și Republica Moldova, care a fost reprezentată de jucătorii de șah din Ungheni.

„Prima dată am fost în Serbia. Am făcut cunoștință cu sârbii la un turneu în Ungaria, am început să comunicăm și ei ne-au invitat la turneu. Nu credeam că se va desfășura la un nivel atât de înalt – 5 mari maeștri, 9 maeștri de nivel internațional, mulți maeștri de la federațiile naționale de șah, candidații de maeștri. Dintre 55 de participanți la turneu poate doar vreo 5 au fost de nivelul nostru. Ce-i drept, am luptat cu demnitate, eu am acumulat 4 puncte și am obținut premiul pentru veterani și un ceas de șah, Ivan Chilcevschi, de asemenea, a demonstrat un rezultat bun – 3,5 puncte, Vasile Carpenco – 2, iar tânărul Ivan Serioghin a ocupat locul II printre băieți în categoria de vârstă până la 10 ani”, spune antrenorul jucătorilor de șah din Ungheni, Vladimir Pricladov.

Turneul s-a desfășurat conform sistemului elvețian. Ce înseamnă el? „Câștigătorul joacă cu câștigătorul, învinsul cu învinsul, fiecare urcă treaptă cu treaptă, câștigă puncte, poate fi aruncat jos, iar el urcă din nou”, antrenorul, cu umorul care-l caracterizează, explică sistemul elvețian. De menționat că el este foarte mulțumit și de performanță, și de călătorie, deși au plecat pe cont propriu, dar acolo totul ar fi mai ieftin, astfel încât chiar au reușit să guste într-un restaurant o ciorbă foarte pipărată. Acum vor aștepta în ospeție jucătorii de șah din Stari Banovci care au promis să vină în Ungheni la „Toamna de Aur”.

Cel mai tânăr participant la turneu dintre ungheneni, Ivan Serioghin, destul de chibzuit la cei 9 ani ai săi, a explicat că el deja a participat la turnee internaționale în România și Belarus. În România de două ori a ocupat locul doi. Pe locul II s-a situat și la campionatul Ungheniului. Serbia a vizitat-o pentru prima dată și i-a placut foarte mult, mai ales că au trăit într-o casă frumoasă cu două etaje aproape de malul Dunării.

