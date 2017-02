Ungheni: 500 de câini şi pisici sunt cu acte în regulă



Proprietarii de animale de companie din raionul Ungheni au aflat că mai au de întocmit un act, care e important, iar în câţiva ani va deveni obligatoriu. Este vorba de paşaportul acestor animale, în care este înregistrată toată informaţia despre starea lor de sănătate, vaccinurile, procedurile de antiparazitare, numele proprietarului, dar şi poza patrupedului. Odată cu eliberarea acestui document, sub pielea animalului se implantează un microcip, în actul respectiv notându-se locul exact unde acesta se află.

Valeriu Echim, şeful Direcţiei pentru Siguranţa Alimentelor, a spus că în anul precedent au fost eliberate circa 500 de astfel de acte, în mare majoritate fiind solicitate de proprietarii câinilor de rasă, aproape 80 la sută din cazuri. „În comparaţie cu anii trecuţi, numărul solicitărilor au crescut. Situaţia în acest sens, la Ungheni e mai bună decât în celelalte raioane din ţară, cu excepţia municipiului Chişinău”, a declarat interlocutorul.

Echim a mai explicat că noua procedură este o normă sanitar-veterinară şi astfel se duce evidenţa animalelor de companie, vaccinurilor administrate, însoţite de semnătura şi parafa medicului. Totodată, în aşa mod, proprietarul devine responsabil şi nu îşi va abandona patrupedul.

Paşaportul pentru animalele de companie este de culoare albastră, are un număr de identificare unic şi conţine mai multe compartimente, care se completează de către medicul veterinar în momentul examinării câinelui. Actul nu are termen de valabilitate şi poate fi găsit în clinicile veterinare din Ungheni sau la medicul veterinar.

Deşi paşaportul este oferit gratuit, totuşi proprietarii de câini, pisici, hamsteri sau porci de Guineea, care doresc să îl perfecteze, vor trebui să scoată din buzunar ceva bani. Valeriu Echim accentuează că aceste costuri nu ar fi prea mari, vreo 50 de lei, în eventualitatea când medicul veterinar efectuează o examinare clinică.

Locuitorii de la sate mai puţin solicită perfectarea paşaportului pentru animalele de companie, în timp ce majoritatea acestor acte sunt legalizate la cererea cetăţenilor din oraşul Ungheni sau celor din satele apropiate. Este şi cazul familiei Slesari, care de şase ani a găzduit un câine de rasa Pechinez. De altfel, familia a cumpărat câinele cu actele deja în regulă, iar toate examinările clinice le efectuează în clinicile veterinare din Chişinău. Lidia Slesari îndeamnă şi ceilalţi proprietari de animale de companie să perfecteze actele necesare, deoarece astfel se poate monitoriza starea de sănătate a acestuia. În plus, în cazul când ţi-ai planificat o vacanţă în afara ţării şi vrei să îţi iei câinele sau pisica, o poţi face doar având cu sine şi paşaportul animalului de companie.

