Anul acesta, orașul Ungheni va împlini 555 de ani de la prima sa atestare documentală. Numele iniţial al localităţii a fost Unghiul (iată și legătura între ziarul „Unghiul” și localitatea noastră). Toponimicul respectiv îşi are originea în aspectul geografic al teritoriului pe care s-a constituit iniţial aşezarea, râul Prut formând aici, prin o cotire bruscă, un unghi perfect. În acest context, ziarul „Unghiul” în colaborare cu Muzeul de Istorie și Etnografie Ungheni se alătură proiectului inițiat de autoritățile locale, și anume de promovare a orașului la nivel regional și republican. Deja am mediatizat și în continuare vom mediatiza zecile de evenimente produse și pe cele ulterioare din orașul Ungheni, la rubrica „Ungheni – 555 de ani”. De data aceasta, vrem să fim inediți și să publicăm cât mai multă informație despre faptul cum de-a lungul secolelor localitatea și-a schimbat destinul, cum s-a construit, care au fost planurile, ce s-a realizat și care au fost iluziile. Mai detaliat citiți articolul „Cum s-a construit orașul Ungheni: planuri, realizări și iluzii (1875-2000)” în paginile ziarul ”Unghiul”.

