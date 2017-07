Ungheniul ar putea deveni oraș turistic



În maxim un an de zile orașul Ungheni ar putea avea un frumos traseu turistic rural. Cetățeni din mai multe sate au fost instruiți în cadrul unui curs, astfel încât să se poată trasa harta unor destinații turistice cu specific rural. Inițiatoarea cursului, președinta Asociației Naturale a Turismului Rural, Ecologic și Cultural, Svetlana Lazar, spune că la acest capitol cetățenii noștri sunt mai uniți și mai ingenioși ca cei din Orhei. Dacă ideile participanților la curs s-ar realiza în scurt timp raionul Ungheni va deveni un oraș plin de turiști. Aceasta nu ar îmbogăți doar orașul dar ar dezvolta și economia comunelor și a cetățenilor. Ei s-ar putea gândi la diverse servicii pe care le-ar putea presta turiștilor. Mai multe detalii veți citi ziarul „Unghiul” de la 21.07.2017

