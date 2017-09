Ungheniul are o speranță /„The City’s Hope”



În ultimii ani în orașul Ungheni se atestă un număr tot mai ridicat al liceenilor care doresc să facă voluntariat, în special cel de a face fundraising (colectare de fonduri) pentru anumite cauze sau pentru a finanța chiar unele idei de proiecte mici, care ajută comunitatea să se dezvolte. Din această categorie face parte și noul grup de inițiativă (GI) „The City’s Hope”, alcătuit din tineri ungheneni dornici să facă o schimbare în bine în comunitate, dar și să promoveze voluntariatul.

Debutul și l-au făcut la Zilele municipiului Ungheni. Ei au ajutat la buna desfășurare a Expoziției „Ungheni – 555 de ani” de pe Piața Independenței și au organizat și desfășurat o primă activitate de colectare de fonduri. Acțiunea de colectare de fonduri a fost o tombolă/o colectă stradală. Banii acumulați vor fi utilizați ulterior pentru beneficiarii de la Centrul de zi pentru copii și tineri cu nevoi speciale „Casa pentru Toți”. Maria Calchei, directoarea acestei instituții, a declarat că salută inițiativa tinerilor voluntari de a ajuta beneficiarii centrului și de a interacționa cu ei.

„Acest grup de inițiativă este fondat ca urmare a Școlii de Vară „Wave Week Moldova”, care este un program ce promovează liderismul și activitățile în folosul comunității, fiind afiliat cu organizația din Statele Unite ale Americii „Spark the Wave”, iar implementat și găzduit de către „Asociația pentru Dezvoltare Creativă” din Republica Moldova”, a menționat Sergiu Lari, liderul GI „The City’s Hope”.

„Wave Week Moldova” este unul dintre primele programe din țară, care constă din activități pentru dezvoltarea abilităților de lider, pe care ulterior tinerii le aplică în desfășurarea proiectelor în folosul comunității din care fac parte. Tot procesul de instruire și de comunicare are loc în limba engleză și română.

Programul este destinat tinerilor între 14 și 16 ani din întreaga țară, care sunt dornici să învețe lucruri noi și să devină voluntari activi. Aceștia au ocazia să elaboreze și să implementeze proiecte locale și naționale, să învețe cum să-și organizeze timpul astfel încât să reușească să facă schimbări pozitive atât în viața lor, cât și în comunitatea în care trăiesc, să-și antreneze cunoștințele în limba engleză și să beneficieze de schimbul moldo-american, întrucât vor interacționa cu nativi din Statele Unite ale Americii.

Școala de vară „Wave Week Moldova” durează 6 zile și este realizată de formatori americani și moldoveni, care își propun să instruiască tinerii pe următoarele teme: comunicarea asertivă, liderism, planificarea și promovarea evenimentelor de voluntariat, colectarea de fonduri și planificarea bugetului de succes, tactici de motivare a membrilor echipei, abilități de comunicare în public, de soluționare eficientă a conflictelor. De asemenea, tinerii sunt stimulați să conștientizeze aspectele diversității și toleranței.

În urma școlii de vară, participanții, îndrumați de mentorii lor, realizează proiecte de voluntariat, în funcție de necesitățile comunității din care vin. După realizarea acestor activități, absolvenții se întrunesc la un eveniment de amploare pentru a împărtăși din propria experiență și a face schimb de bune practici.

