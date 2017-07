La mulți ani!

La poale de codru, într-o lume plină de mister, poposește săptămânal un nou număr al ziarului „Unghiul”. Îmi este cel mai devotat prieten: nu trădează, nu minte, ascultă și îți oferă posibilitatea să faci concluzii, să iei decizii, atitudini.

Dragii mei, sunteți omagiați. Sunteți primii care stați la cârma adevărului. Prin munca voastră plină de frământări, îi aduceți în față cititorului adevărul. Anevoioasă vă este munca, dragi ziariști! Cu toate acestea nu vă dați bătuți, rămâneți fideli, ascultând păsul celor necăjiți, dar împărtășiți și bucuria celui fericit.

Și dacă ați atins culmi- aveți aproape cel mai mare tiraj dintre ziarele republicane și locale – e grație inevitabilului Nicolae Sanduleac, care împreună cu echipa pe care o conduce știe să aducă cititorului cele mai proaspete vești, cele mai curioase și amuzante întâmplări.

Fie ca condeiul vostru să nu cunoască oboseala. Candela dragostei față de metaforă, de cuvântul scris să vă mobilizeze și mai departe să stați la straja adevărului echidistant și imparțial.

Ziua sărbătorită nu aparține cifrei repetabile în ani, ci substanței istorice care o eternizează. Dragostea față de condei nu poate fi alinată decât prin forța iubirii față de oameni.

Vă prețuiesc, dragilor, pentru harul cu care v-a binecuvântat bunul Dumnezeu. Bunătatea, inteligența, cultura generală și cea profesională, forța de muncă inepuizabilă – acestea sunt doar câteva din calitățile pe care le posedați. Fie ca acest jubileu să vă aducă fericire, noi forțe de muncă și bucurii de la cei dragi! Vă presor în cale sentimentele mele, suplimentate de tradiționalul „La mulți ani!”.

Iulia Cotici, Iurceni, Nisporeni

Dezvoltați simțul de patriotism

Petru Langa, viceprimarul orașului Ungheni, este unul din cititorii și funcționarii publici de la care am primit mereu un răspuns, o explicație și un sfat atunci când am avut nevoie. Indiferent de situație sau abordare a subiectelor dânsul a fost mereu gata să ne ofere o explicație.

„Sunt un cititor fidel al ziarului și nu fac asta numai din patriotism față de presa locală. Citesc și pentru că aflu lucruri interesante. În mod special ceea ce ține de viața oamenilor. Relatările despre anumite personalități din oraș, rubricile tradiționale pe care le abordați promovează nu doar imaginea orașului, dar și spiritul de patriotism față de locul unde ne-am născut, strada pe care locuim și multe alte lucruri care pentru alții par banale, dar scopul lor este anume de a educa. Ele promovează niște valori și arată că presa este un ziar care își face datoria nu numai alergând după subiecte pipărate, pentru a aduna public, dar în mod special să pună în valoare lucrurile care sunt cu adevărat frumoase, oameni gospodari, oameni profesioniști și lucrul acesta este de apreciat. Eu vreau să cred că linia de activitate pe care a luat-o ziarul „Unghiul” o va păstra și pentru ca echidistanța pe care o manifestă să se regăsească și în continuare.

Cu prilejul acestui eveniment felicit colaboratorii, le urez ca ceea ce fac să o facă cu demnitate, ținând cont și de codul de etică, și de bunul simț. Aș vrea să felicit și cetățenii raionului Ungheni care au oportunitatea de a beneficia de o așa sursă de informare. În ultimul timp ne-am obișnuit deja ca mass-media să impună un punct de vedere, să facă jocul cuiva, ceea ce vreau să atest că nu o face ziarul „Unghiul”, asta dă doar încredere cititorului, ceea ce va face ca ziarul sa dăinuie în timp”, a spus Petru Langa.

Daria Dorina

Să demascați pe acei politicienii care ne tot promit fără rușine

Grigore Jitereanu din Măcărești este un cititor fidel al ziarului „Unghiul”. Am discutat prin intermediul nepotului Vladimir dintr-un sigur motiv care ni l-a spus chiar dânsul:„Anul acest am ajuns la o vârstă onorabilă – 80 de ani. Nu aud prea bine, mai ales atunci când vorbesc la telefon. Cred că așa a vrut Domnul, decât să vorbesc sau să ascult oameni inculți, mai bine citesc”.

Citește mult – cărți, ziare, reviste – însă cel mai așteptat interlocutor este totuși UNGHIUL. El este persoana cu care discută, din ziar află despre cele mai importante evenimente din raionul Ungheni, aici găsește știri scurte, opinii, analize.

Îl citește din filă în filă, începând de la colțul negru, după care trece la titlurile articolelor, apoi „îl dezghioacă” încetișor. Îi place să citească despre oamenii simpli de la țară, memorizează diferite sfaturi și îndrumări. Nu îi plac temele politice, invocând că toți politicienii sunt niște mincinoși.

„Ați ajuns la o vârstă frumoasă, să de-a Domnul să fiți sănătoși, apți de muncă, încă mulți ani să intrați în casele oamenilor și să îi puneți la curent cu toate noutățile din raion și țară.

Să scrieți tot așa de frumos despre omul muncitor și să îi demascați pe politicienii care promit fără rușine”, asta e doleanța cititorului.

Tatiana CUIBARU

Ziarul e interlocutorul meu

Citesc ziarul „Unghiul” toți anii de când apare el. Nu zic că chiar de la primul număr, însă întotdeauna mă abonez la el. În toți acești ani s-a format un fel de ritual de a citi ziarul. De obicei, în dimineața zilei de sâmbătă, las la o parte toate treburile, îmi fac o ceașcă de ceai sau cafea și încep această comunicare plăcută cu vechiul meu cunoscut. În primul rând citesc „colțul” lui Nicolae Sanduleac și sunt întotdeauna de acord cu el la 200%, apoi „Unghiul de vedere”, „Gura lumii”, „Telefonul încrederii”, iar după aceasta citesc totul de la prima pagină până la ultima. Ar fi foarte bine dacă cei pe care ziarul „îi pișcă” să-l citească și să corecteze ceea ce li se reproșează. Uneori vreau și eu să scriu, dar știu că cei de care depinde rezolvarea problemelor nu citesc ziarul, altfel, ar fi reacționat cumva la publicațiile lui.

Ziarului preferat îi doresc ani lungi de prosperitate și cititori la fel de fideli ca mine. Într-adevăr, eu aștept ziarul cu mare nerăbdare. Când nu vine, mă duc la vecină să întreb dacă a fost poștașul, dacă a adus „Unghiul”. Așa că eu întotdeauna îi simt lipsa. Doar a citi ziarul e cum ai comunica cu un om bun la o ceașcă de ceai. Acest om este apropiat pentru că-l interesează aceleași probleme care mă neliniștesc pe mine, el îmi va da un sfat, îmi va lămuri ceva. Îi doresc ziarului „Unghiul” să fie pentru toți un interlocutor de neînlocuit, chiar și pentru cei care nu doresc să-l citească, dar trebuie. Iar colectivului îi doresc răbdare, pană ascuțită și privire ageră, cum se spunea în trecut.

Ana Mititiuc, Ungheni

Să fiți mai aproape de problemele cetățenilor

Adresez cele mai sincere felicitări echipei ziarului „Unghiul”. La această frumoasă aniversare de 20 de ani vă doresc să rămâneți mereu acei redactori pe care i-au îndrăgit cititorii. Este o vârstă frumoasă, ce denotă profesionalismul, curajul, dreptatea de care ați dat dovadă și pe care ați susținut-o. Pentru noi, cei de la sate, ziarul ”Unghiul” este principala sursă de informație. Sunteți cei care veghează asupra întregului raion și aduceți în casa fiecărui cititor informație prețioasă. Ați fost mereu aproape de toate problemele din jurul nostru și mă bucur că ați reușit să rămâneți imparţiali într-o lume manipulată.

Voi contribuiți la dezvoltarea culturii și decideți ce fel de educație să răspândiți. Mi-ar plăcea să existe și o agendă culturală să știm și noi, cititorii, programul evenimentelor ce urmează să se desfășoare. Pe lângă informațiile oficiale și probleme aș vrea să mai strecurați și câte o glumă a săptămânii. De asemenea aș vrea să faceți mai dinamic acest ziar înlocuind periodic rubricile, spre exemplu, aș vrea să avem și sfaturi pentru gospodine. Și nu în ultimul rând mi-aș dori să cunosc și povestea acestor frumoși 20 de ani de activitate. Cum a început activitatea ziarului transformându-se într-o frumoasă tradiție.

Maria Sanduleac, Semeni

Nu scrieți pentru toți, scrieți pentru fiecare

Odată, într-una dintre informațiile Comisiei Europene, au fost scrise cuvintele: vinul mii de ani l-a însoțit pe om și are întotdeauna două ipostaze – una sfântă și alta vulgară. El este unitatea de măsură a civilizației și un criteriu al calității vieții. Vinul e băutura ce aduce taină, bucurie și plăcere. El prin însăși natura sa nu este compatibil cu răul, agresiunea și lăcomia.

În zilele noastre complicate se mai spune și așa: ca să fii observat, ai nevoie de un protest, iar ca să fii ținut minte, se cere talent. Îi este greu să nimerească ținta celui care nu o vede. Și acum punem întrebarea: ar fi văzut lumina zilei aceste frumoase și veridice date despre vin, dacă în acel moment la ședința Comisiei Europene nu ar fi participat profesioniști talentați, care vedeau ținta – jurnaliștii? Cred că nu.

Era anul 1965. Fusesem numit director al fabricii vinicole din Pârlița. Vremurile atunci erau foarte grele în toate privințele – era scăzut nivelul economiei naționale. Nu ajungeau alimente, echipamente, fabrici și uzine, personal calificat și altele. La început mi-a fost foarte greu, eram prea tânăr, lipsit de experiență, duceam dorul locurilor de baștină, dor pe meleaguri străine. A trebuit de creat locuri de muncă, de sporit potențialul tehnic al întreprinderii de prelucrare a strugurilor, de mărit volumul de producție, de construit fabrica de vinuri din Ungheni, branșamentul de cale ferată etc.

Așa s-a întâmplat, că după o scurtă perioadă de lucru am stabilit relații bune de producție cu conducerea și specialiștii redacțiilor ziarelor locale: N. Sanduleac, G. Untila, M. Nica, V. Pâslaru, V. Slotina, apoi și cu alți lucrători, inclusiv T. Cuibaru, care pe parcursul unei îndelungate perioade de timp au reflectat întregul parcurs de formare și de dezvoltare a întreprinderii în paginile ziarelor („Octombrie” „Voceа”, „Unghiul”). Iată câteva dintre aceste articole: ziarul „Octombrie”, 1968 – „Cei care merg în frunte”, unde în fotografie sunt muncitorii de la fabrica din Pârlița care au obținut rezultate bune la prelucrarea strugurilor. 1970 – articolul „Haideți să ne întrecem”. Ziarul „Vocea”, 1998 – „Vulturul de Aur l-au obținut vinificatorii din Ungheni”, 1990 – „Marca de vin „Ungheni”, 1991 – „Vin „Rosu de Ungheni”, 1996 – „Producția SA „Ungheni-Vin” a mai obținut o medalie”. În cadrul celui de-al treilea concurs internațional de lichioruri și votcă, lichiorul „Mireasma viei” a fost recunoscut ca fiind unul dintre cele mai bune din 24 de țări și a fost decorat cu medalia de bronz, 1997 – „A fost creată o nouă întreprindere mixtă”. Apropo, ea la fel anul acesta își sărbătorește aniversarea de 20 de ani. Ziarul „Unghiul”, 2012 – „A bea vin e cum ai citi o carte”, 2013 — o serie de materiale pe tema „Particularitățile de preparare a vinului în condiții de casă”, 2015 – „Despre viață, despre muncă, despre soartă și despre vin”…

Din tot sufletul doresc să felicit colectivul ziarului „Unghiul” cu prilejul celei de-a 20-a aniversări, vă doresc mari succese în munca dvs. nobilă, dar nu întotdeauna plină de recunoștință din partea unei categorii de conducători. Nu disperați. Aveți zeci de mii de adevărați cititori. Aceasta e averea dvs. Să dea Dumnezeu ca această avere să vă mențină sănătatea și să vă prelungească viața ani îndelungați.

Iată sugestia mea: nu scrieți pentru toți, scrieți pentru fiecare, scrieți pentru oameni simpli, pentru că oamenii simpli sunt cei mai deștepți.

Eu cred că o persoană de creație – jurnalistul – trebuie să fie liber, cu el nu trebuie de reglat conturile, de dictat condiții, de pus ultimatumuri…

Fiodor Topor, vinificator emerit al Republicii Moldova, cavaler al Ordinului Republicii

Dragi prieteni!

Sunt o simplă cititoare, am o vârstă înaintată, dar vă citesc cu regularitate. Mi-a fost drag mereu cititul, doar că acum fără ochelari nu prea mă descurc. Scuzați-mă că nu am scris în grafia latină, căci citesc liber, doar că nu pot scrie – nu sunt de la condei, ci de la sapă.

Când am citit ce vârstă ați împlinit, nu am putut fi indiferentă și să nu vă spun un sincer „La mulți ani”! Ați ajuns la vârsta maturității. La cei 20 de ani cât ați împlinit, eu cu familia mea mare vă felicit!

Tare ne-ați fost aproape și drag, toată viața v-am „analizat”. Nu țin minte vreodată să nu fi citit ce a scris redactorul-șef, Nicolae SANDULEAC. Dar nici celelalte albinuțe, care scriu bine și finuț, redactorii adjuncți, Tatiana CUIBARU și Valentina SLOTINA. De ele am fost mulțumită oricând. Dar mulțumiri am de spus și celorlalți angajați, căci așa ziar mare nu se face de un om sau doi, o știm noi. De aceea mai este și redactorul coordonator Dorina BUCA, fii, dragă, sănătoasă, Domnul să te aibă în pază. Le aducem mulțumiri și secretarei de redacție, Ludmila BRAȘOVEANU, care își face munca bravo. Da nu uit nici de redactorul tehnic, Marina BULGAR, nici de contabila-șefă, Parascovia GUȚANU.

Vă aștept cu drag în fiecare zi de vineri după masă. Șapte copii am crescut, economii am făcut de m-am abonat ca să vă am în casă an de an.

Fiți cu toții sănătoși, în paza lui Hristos! Maica Sfântă să vă acopere cu al ei acoperământ. Nu vă doresc, dragii mei, banii cu carul, dar iar și iar de mii de ori, Dumnezeu să vă dea îndrumare, la mai mult și la mai mare.

Elizaveta Obriște, Todirești

Joc de dame

La 15 iulie, în incinta Centrului Educațional Ungheni a avut loc concursul la jocul de dame, dedicat aniversării de 20 de ani de la apariția primului număr al ziarului „Unghiul”. Tot odată acesta s-a înscris și în șirul acțiunilor ”Ungheni-555”.

La concurs au participat mai mulți amatori ai acestui joc, cu vârsta cuprinsă între 11 și 80 de ani. Jucătorii au fost reprezentanți ai localităților: Zăzulenii Vechi, Sinești, Cetireni, Costuleni, Măcărești, Pârlița ș.a. Printre aceștia au fost și doi reprezentanți ai orașului Ungheni și tot atâția din orașul Nisporeni. Participanții la concurs au fost salutați de către redactorul-șef al ziarului „ Unghiul”, Nicolae Sanduleac, și de președintele Federației Raionale a Jocului de Dame, Serghei Nicul.

Turneul s-a desfășurat în 7 runde după sistemul elvețian. După o luptă încordată, primul loc i-a revenit lui Ion Bunăcalea din Pârlița cu 5,5 puncte la activ, urmat de Ion Guidea din Nisporeni, iar pe locul trei s-a clasat Nicolae Corduneanu din Ungheni. Ziarul „Unghiul” a oferit câștigătorilor diplome și premii bănești. Cel mai tânăr jucător din Ungheni, Dumitru Cușnir, născut în 2006, și cel mai în vârstă participant, Vasile Bacalu din anul 193 7, au primit onorarii speciale și diplome din partea publicației.

Potrivit lui Serghei Nicul, acesta a fost un concurs care a adunat cei mai buni admiratori ai jocului de dame. „Vreau să le aduc mulțumirii tuturor participanților la concurs. Le doresc mult succes și la următoarele turnee. Citiți ziarul ”Unghiul” și veți câștiga premii”, a mai spus Nicul.

Tatiana CUIBARU