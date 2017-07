UNGHIUL la 20 de ani



Nu e doar o vârstă a devenirii, a creșterii, formării, ci și a maturității, a responsabilității. Înainte de aniversare – 20 iulie – vom vorbi cu cei mai devotați, mai fideli cititori și prieteni. Iurie Cujbă, colaborator la Muzeul de Istorie și Etnografie din Ungheni, face parte din numărul lor. Stabilit aici cu traiul de câțiva ani (o perioadă îndelungată a locuit și a muncit în orașul Soroca), a început o colaborare fructuoasă cu ziarul „Unghiul”.

„Presa scrisă este cel mai vechi (după carte) și cel mai răspândit mijloc de informare și în primele decenii ale acestui secol. Ea reușește să mobilizeze personalitatea printr-o participare mintală mai activă în derularea evenimentelor ce se petrec în mediul uman. Ziarul „Unghiul” este una din sursele respective, fiind o construcție jurnalistică bine structurată și accesibilă pentru toate categoriile de cititori. Reușește să informeze cititorul atât despre evenimentele cotidiene, cât și să prezinte și articole pe teme istorice ale acestui popor. După două decenii a devenit pentru cititor un partener personificat și a trezit la el un sentiment de siguranță socială”, spune Iurie Cujbă.

Dânsul mai menționează că din primele vizite a întâlnit aici un colectiv inteligent, receptiv și mereu pregătit pentru colaborare. Iurie Cujbă ne mai sugerează să scriem cât mai mult despre contrastul vieții oamenilor de la sate, să îi luăm la întrebări cât mai des pe funcționarii care, ajunși sus, uită de promisiuni și îndatoriri.

„Unghiul” e mai mult decât un mijloc de informare, el poate schimba modul de gândire al celor care îl citesc”, adaugă Iurie Cujbă.

