Pe 20 iulie, ziarul ”UNGHIUL” a împlinit 20 de ani de la prima sa apariție. Cu această ocazie, am primit mai multe cadouri de preț – vizite ale cititorilor la redacție, cuvinte frumoase scrise pe rețelele de socializare. Iurie Cujbă a trecut pragul redacției imediat cum s-a deschis ușa sediului cu un buchet de flori, ne-a urat să fim așa cum suntem.

Iulia Cotic din Iurceni, Nisporeni, o cititoare fidelă, nu a putut veni, cum o face de obicei de ziua ziarului, dar ne-a transmis telefonic „La mulți ani!”.

Polina Bolșoi ne-a adus aminte că în 1998 ziarul a scris un articol ”Guvernul promite o viață bună peste 2 ani”, pe care îl păstrează în arhiva personală. Tot dânsa a perfectat și un abonament pe numele surorii sale ca și ea să citească ziarul.

Elizaveta Obriște din Todirești a venit la redacție cu brânză de oi, tomate crescute în grădină sa și vișinată, spunându-ne că dacă e sărbătoare, sărbătoare să fie.

Sofia Bodrug din Măgurele, din motive familiale, nu a putut veni, dar ne-a transmis telefonic câteva versuri: ”Ziarul ”Unghiul”, regional/ Astăzi e jubiliar,/ Ai 20 de ani, bădie,/ Să dăinuiești veacuri o mie./ La frumosul jubileu/ Nu venim cu daruri multe,/ Noi dorim ca vocea Ta/ Multă lume s-o asculte”.

Iurie Vrabie a dăruit fiecărui colaborator câte o potcoavă în miniatură din ceramică ca să aducă tuturor noroc, iar ziarului – un tablou cu doi hulubași albi ca să facă lumină în jurul său.

Mariana Saculțanu ne-a spus că nu a putut să nu treacă în această zi pe la redacție, fiindcă ne susține toate ideile bune.

Mariana Cazacu (fostă colaboratoare) a venit pentru prima dată cu fetița sa care deja are șapte luni, ca să ne ureze succese și sănătate. Să ne ierte ceilalți vizitatori, dar, din lipsă de spațiu, nu-i putem numi pe toți, dar le mulțumim că au fost alături de noi în această zi frumoasă. Dar iată ce ne-au scris pe rețelele de socializare:

Ion Cibotaru: Lui Nicolae Sanduleac și întregului colectiv, la mulți ani!

Lițiu Tatiana: La mulți ani!

Popov Stanislav: La Mulți Ani! La mai Mult și la mai Mare!

Vadim Pislaru: La mulți ani!

Ион Мардарь: Felicitări cititorilor „Unghiul”-ui – sunt abonaţi la un ziar de care e imposibil să te dezveţi. Iar lucrătorilor ziarului – să ţină mereu aprins focul din cotlonul bucătăriei de noutăţi!

Vasile Iucal: Felicitări și la mulți ani!

Liliana Starciuc: LA MULȚI ANI!

Roza Furtuna Ilica: Felicitări și la mulți ani!

Dumitru Crețu: La mulți ani ZIARULUI CARE L-AM CITIT ZI DE ZI!

Pancu Ludmila: La multi ani!

Svetlana Cernov: Felicitări întregii echipe!

Ion Poia: La mulți ani!

Elvira Cebanu: La mulți ani!

Oxana Iurii: La mulți ani, „Unghiul”, ziarul meu de suflet. Să fii primul, să fii cel mai bun. Felicitări colegilor cu care am activat. Să fiți toți sănătoși și să aveți inspirație.

Natalia Rîbcic-Morari: La mulți ani și cât mai multe articole și cititori!

Larisa Negru: La Mulți Ani! BAFTA să vă-nsoțească-ntruna!

Eugenia Grâu: Felicitări! La mai mult și cu succese!

Diana Lungu: Mulți ani înainte, cu texte bune și cititori fideli!

Nina Potenciuc: La mulți ani! Succese!

Iuri Lucitchi: La mulți ani, „Unghiul!” Ne-am născut în aceeași zi.

Nina Moisei: Mulțumesc mult pentru acest ziar, pentru întreaga echipă care muncește la ziar. Când primesc acest ziar la bibliotecă citesc prima rubrică scrisă de Nicolae Sanduleac, fiindcă acolo găsim purul adevar. Este o rubrică care ne place mult – personalitățile anului. Am pus o mapă pentru cititori pe tema ”EROI AI ZILELOR NOASTRE”, unde cititorii din curiozitate fac cunostință cu aceste personalități. Bravo. Și succese mari pe viitor. Felicitări din partea utilizatorilor bibliotecii.

Eudochia Viziru: La mulți ani, „Unghiul”, la mulți ani cititorilor și întregii echipe!

Dima Verdianu: La mulți ani!

Rodica Guţu: Felicitări şi mulţi ani fructuoşi ”UNGHIUL”-ui şi întregii echipe! Sunteţi acei care produceţi schimbări constructive, promovaţi bunăvoinţa, susţineţi pe cei sârguincioşi, harnici!

Anatolie Popovici: La Mulți Ani cu multe realizări frumoase!

Maria Luca: La mulți ani!

Victoria Scorpan: Felicitări echipei pentru longevitate, felicitări pentru echidistanță, felicitări pentru

că arată lumea asa cum este ea! La mulți ani!

Лариса Траилэ: La mulți ani. Sănătate colectivului și noi realizări.

Petre Violeta: La mulți ani!

Galina Covaliov Pisarciuc: La mulți ani! Succese și noutăți mai multe.

Petru Lițiu: La cât mai multe apariții0!

Михаил Козарь: La mulți ani, ziar și prieteni care îl făuriți zi de zi.

Rodica Toaca Toma: Acum zece ani „Unghiul” își sărbătorea cea de-a zecea aniversare. Astăzi „Unghiul” dublează vârsta și succesele. La mulți ani celor ce muncesc zi de zi pentru ca evenimentele importante din viața întregului raion să ajungă în casele cititorilor!

Eugenia Popovici: La mulți ani echipei de nota 10, care în permanență ne aduce cele mai veridice informații. Așa să vă țină Dumnezeu împreună până la a 50-a aniversare. Și tot așa încă mulți-mulți cititori, prieteni și simpatizanți ai ziarului… Exprimăm sincere mulțumiri tuturor celor care ne-au felicitat, ne-au expediat mesaje și ne-au vizitat la redacție. Suntem foarte bucuroși, că avem atât de mulți cititori, prieteni, susținători, simpatizanți. Noi vă spunem: am fost, suntem și vom fi ”UNGHIUL”!

