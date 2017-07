UNGHIUL la 20 de ani



Nu e doar o vârstă a devenirii, a creșterii, formării, ci și a maturității, a responsabilității. Înainte de aniversare – 20 iulie – vom vorbi cu cei mai devotați, mai fideli cititori și prieteni. Directorul SRL „Prog-Agroter”, președintele Asociației Producătorilor Agricoli „Uncalnis”, Iurie Vrabie, face parte din numărul lor. Datorită lui, ziarul „Unghiul” este citit de încă cincizeci de muncitori de la întreprinderea sa. Probabil nu am întâlnit vreodată un prieten mai de încredere, mai devotat. Nici vânturile politice, nici greutățile sufletești nu au afectat această prietenie.

„Unghiul” este o publicație periodică rară care are și experiența necesară, și tradiții bune. În toți anii de activitate ziarul a fost și este transparent și integru, nu se lasă influențat din exterior, e obiectiv. În toți acești ani, eu, ca lider al asociației producătorilor agricoli, încerc, într-o oarecare măsură, să-i unesc pe agricultori și ziarul niciodată nu refuză să-mi acorde susținerea sa. Ziarul este un furnizor de știri, evenimente locale și regionale, întâlniri cu oameni noi interesanți. Atât doar că eu, ca agrarian, și raionul e agrar, aș vrea ca în ziar să fie o rubrică permanentă dedicată acestui subiect apropiat mie. Doleanțele pentru viitor sunt dintre cele mai bune, ziarul să fie întotdeauna alături de cititori și pentru cititori”, a spus Iurie Vrabie.

