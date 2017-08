”UNGHIUL”, o nouă diplomă



Ziarul ”UNGHIUL” a fost distins cu prilejul aniversării a 555 de ani de la prima atestare documentară a municipiului Ungheni, în semn de profundă recunoștință pentru implicare activă în dezvoltarea comunitară și promovarea imaginii municipiului Ungheni în țară și peste hotare. Este o apreciere a aportului întregii echipe redacționale pentru implicare în viața comunității.

