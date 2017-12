Vă invităm la iarmarocul de iarnă



La o astfel de invitație făcută astăzi, 4 decembrie, de copiii de la grădinița „Steluța” din Ungheni, poți răspunde doar afirmativ. Ne-au invitat copiii din grupa celei mai bune educatoare a anului 2016, Lilia Covaliu, la târgul de iarnă, care va avea loc în grădiniță pe 6 decembrie anul curent. Începutul la ora 10.00. Vrei să devii participant la un astfel de eveniment și din motivul că este pregătit de discipolii unei asemenea educatoare de la o asemenea grădiniță. Și dacă promit ei că vor fi dulciuri foarte gustoase, un program de divertisment, bună dispoziție pe care o vor crea în toate zilele de sărbătoare, înseamnă că așa va fi.

