Vacanță prelungită la grădinița din Bumbăta



Părinți nemulțumiți de concediul educatorilor. La grădinița din Bumbăta s-ar lua vacanțe una după alta. De această părere sunt unii părinți, care își duc acolo copiii. Recent, redacția a primit un mesaj sau, mai bine zis, o plângere. Autorul ar fi și unul dintre părinții care-și duc copilul la grădinița cu pricina, este nemulțumit de vacanțele aprobate pentru educatorii grădiniței.

„Grădinița intră din reparație în concediu, iar noi stăm cu copiii acasă. Adică, suntem oameni de la țară, la ce ne trebuie și nouă grădiniță, dacă majoritatea părinților sunt casnici. Eu cred însă că aici se calcă în picioare demnitatea părinților, indiferent dacă ei lucrează sau nu, frecvența redusă a copiilor la grădiniță scade semnificativ șansele lor de a face față programei școlare, care, precum știm cu toții, este una absurdă, anormală, dar trebuie însușită”, s-a mai plâns autorul scrisorii. Potrivit acestuia, grădinița s-ar fi închis pe data de 9 iulie pentru 2 săptămâni ca să fie amenajate terenurile de joacă. La data de 22 iulie, când copiii ar fi trebuit să revină, educatorii au plecat în vacanță până pe 1 septembrie. În acest timp directoarea grădiniței a anunțat că se vor face lucrări de reparație în blocul alimentar. Cu toate acestea, părinții sunt nemulțumiți și spun că „reparația” respectivă încă nu ar fi fost aprobată și nu se știe dacă va fi sau nu realizată, iar administrația grădiniței nu ar fi făcut decât să beneficieze din nou de concediu.

Cu o întrebare referitor la această problemă ne-am adresat primarului comunei Bumbăta, Dumitru Paladi, ca să ne explice dacă există sau nu un proiect de renovare a blocului alimentar. Iată ce ne-a declarat dânsul pe 17 august: „Proiectul a fost înaintat către primărie, deja avem și un răspuns de la cei care se vor ocupa de construcție, urmează ca în această săptămână la ședința extraordinară a Consiliului local să fie votat de către consilieri și să se aprobe alocarea celor 118 mii de lei pentru repararea blocului alimentar. Imediat după aceasta vor începe și reparațiile. Acolo vor fi schimbate 3 ferestre, 2 uși, va fi construită o sobă, iar acoperișul va fi schimbat integral. Reparația va dura aproximativ o săptămână”.

Asupra acestui subiect am discutat și cu directoarea grădiniței, Galina Căpățină-Fili. Dânsa ne-a confirmat faptul că pe 9 iulie grădinița a fost închisă pentru reparație. Între timp a fost înaintat și proiectul privind repararea blocului alimentar. Având în vedere ca fiecare educator trebuie să beneficieze și de vacanță, iar lucrările urmau să înceapă în timpul apropiat, s-a decis să se prelungească vacanța copiilor. „Noi nu am luat această hotărâre fără să analizăm situația reală. Peste 70% din părinți sunt casnici, iar ceilalți 30 sunt muncitori sezonieri. Majoritatea au frați și surori mai mari și copiii au cu cine să rămână acasă. Pe timpul verii în general frecvența este redusă. În luna iulie am avut o medie de 5-6 copii în grupă care frecventaugrădinița. Am analizat și fiecare copil în parte. Am văzut că erau și cazuri când copilul era adus o zi, apoi lipsea o săptămână. De aceea am decis că cheltuielile sunt prea mari ca să ținem deschisă grădinița în perioada verii, când majoritatea copiilor preferă să stea acasă”, ne-a spus directoarea. Dânsa a mai menționat că anul trecut au fost înscriși 75 de copii. În prezent 40 de copii sunt în lista de așteptare, majoritatea fiind de 2-3 ani. Având în vedere că locuri sunt puține, din cauza spațiului redus, numai 80% din copiii cu vârsta de până la 5 ani au fost primiți la grădiniță. Doar cei cu vârstele cuprinse între 6-7 ani sunt acceptați în totalitate.

