Valentina Grimut, 49 de ani la Spitalul Raional Ungheni



Cu nostalgie și tristețe în suflet colectivul secției de neurologie a Spitalului Raional Ungheni și-a luat rămas bun de la medicul-neurolog Valentina Grimut.

Colegii de muncă au surprins-o cu o deosebită festivitate, dedicată plecării sale. În cadrul întâlnirii colectivul secției i-a adus cele mai frumoase urări de bine și laude. Colegii au depănat amintiri și au vorbit atât despre momentele plăcute, cât și despre cele amuzante, care s-au dorit a fi uitate. Peste 20 de medici s-au adunat și au felicitat-o cu flori, înmânându-i și o diplomă, dar și un album cu poze făcut pe parcursul anilor.

Colegii de breaslă nu au avut decât cuvinte de laudă pentru medicul care i-a ghidat și i-a călăuzit în momentele grele. ”Nu există cuvinte de mulțumire suficiente, ne-ați impresionat prin calitățile dumneavoastră. Să vă dea Dumnezeu viață lungă și minunată așa cum vă este sufletul, să vă bucurați de cei dragi și să rămâneți mereu așa cum vă știm noi, un Om cu literă mare”, a declarat Andrei Alexeev, directorul spitalului. Cu un cuvânt de mulțumire a venit și una din discipolele Valentinei Grimut. ”Eu vă mulțumesc că m-ați primit și m-ați învățat, m-ați îndrumat și mi-ați arătat lucruri pe care eu nu le știam, la început când am venit nu m-am gândit de ce vă dați atât de mult interesul să mă ajutați și vă comportați cu mine ca și cu o fiică, acum îmi dau seama de ce. Mie îmi pare foarte rău că plecați, deoarece acum toate greutățile vor rămâne pe umerii noștri”, a declarat Vera Friptu, șefa secției.

Cu lacrimi în ochi și cu voce tremurândă, după atâția ani de muncă zilnică, medicul Valentina Grimut și-a destăinuit întregului colectiv cele mai profunde gânduri: ”Eu le mulțumesc colegilor că mi-au făcut această zi fericită și plec din acest colectiv cu lacrimi de bucurie. Poate nici nu merit atât de mult, dar ei mi-au oferit un avans. Sunt foarte emoționată în aceste momente, au fost perioade foarte frumoase, a fost interesant și vreau să spun că toți acești 49 de ani de activitate pentru mine au trecut ca o zi. Dimineață am venit cu gândul să se sfârșească mai repede această zi, fără să provoc prea multă agitație, dar acum văd că nu mi-a reușit. Colectivul mi-a pregătit o surpriză deosebită”.

Organizatoarea acestei mici petreceri de rămas bun, Lucia Bulgaru, președinta comitetului sindical, i-a urat Valentinei Grimut o viață lungă și cât mai multe vacanțe: „Dumneavoastră, până acum, ați muncit mult, v-ați dedicat cu trup și suflet pacienților, acum a venit timpul să vă ocupați și de sine, să călătoriți și să vă bucurați de familie. Aveți o familie unită, un soț bun și niște copii exemplari, acum le veți acorda mai multă atenție lor și nepoților”. Carieră de succes Valentina Grimut și-a început activitatea de medic neurolog la spitalul din Ungheni în anul 1968. Din 1978 până în 2008 s-a aflat în fruntea serviciului de neurologie în calitate de șefă de secție. Pe parcursul carierei sale a dat dovadă de profesionalism, operativitate, responsabilitate, o atitudine serioasă față de obligațiunile de serviciu. S-a evidențiat prin inițiativă organizatorică, prin comunicare eficientă, lucru în echipă și talent de a aplana situațiile de conflict. Relațiile cu colegii de muncă au fost dintre cele mai bune, și-a manifestat mereu interesul pentru activitățile curative ale secției. Pentru merite deosebite în acordarea serviciilor medicale populației, pentru onestitate și devotament în profesia de medic a fost deseori menționată de către Ministerul Sănătății, administrația publică locală și administrația spitalului. Deși s-a pensionat în anul 1996, Valentina Grimut și-a continuat activitatea de medic neurolog oferindu-le pacienților încredere și siguranță până în prezent.

