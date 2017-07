Valeria Marcu a adus acasă Premiul Mare



Tweet



Tweet

Deja al doilea an consecutiv Valeria Marcu, elevă în clasa a XI-a, Liceul Teoretic „Gheorghe Asachi”, Ungheni, este deținătoarea Premiului Mare la festivalul-concurs „Tvorceskiy voiaj” din Varna, Bulgaria, secțiunea vocal.

Dânsa a interpretat două piese muzicale: „Lie, ciocârlie” în limba română, iar cea de-a doua „It’s a men’s world”, în engleză. După ce a revenit acasă, tânăra laureată și-a împărtășit din emoții: „A fost o competiție dură, mai ales că i-am avut concurenți pe 8 vocaliști din Rusia, Belarus, Bulgaria, Georgia și Grecia. Unii dintre ei aveau vârsta de peste 25 de ani”.

Și de data aceasta, Valeria a fost însoțită de către mama ei, care este mândră de prestația fiicei, iar acest concurs este doar încă o treaptă spre visul pe care îl are.

Valeria anul acesta este și absolventă a Școlii de Muzică din Ungheni, unde timp de 7 ani a studiat pianul. Pe lângă aceasta, face și ore de canto cu Elena Langa. Profesoara are doar cuvinte de laudă pentru eleva sa: „Este nu doar talentată, dar și sârguincioasă, ceea ce îi va permite să își atingă visul, știu că peste ani o vom vedea și pe scenele mari ale lumii”.

De altfel, Alexa Fiodorov, eleva clasei a IV-a, Liceul Teoretic „Aleksandr Pușkin”, a ocupat locul I la interpretarea vocală și locul II la proba de dans. Orchestra de estradă „Bravissimo” de la Școala de Muzică a devenit laureata Premiului Mare. În anul trecut, tinerii muzicieni, la fel, au fost câștigătorii Premiului Mare. Profesorii de la Şcoala de Muzică, care au contribuit la succesul finaliştilor din Ungheni, sunt Victor şi Rodica Sârbu, Pavel Căpăţână.

You can leave a response , or trackback from your own site.