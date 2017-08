Vara e pentru distracții



Tweet



Tweet

Cioropcani. În fiecare an, copiii din comună așteaptă deschiderea taberei de vară. Inițiatorul acestui proiect este Vasile Lolotovici, reprezentantul unei fundații de caritate, împreună cu o echipă de voluntari din Germania. Astfel, câteva ore pe zi, copiii au parte de jocuri distractive și cognitive, pot sări cu coarda și pe trambulină, comunică cu alți semeni de-ai lor, fiind supravegheați de cei maturi. Pauzele sunt asigurate de o mică gustare: sucuri, fructe, biscuiți.

Ana Romanciuc, secretara Consiliului comunal, spune că este o activitate organizată de ani buni de către reprezentanții acestei organizații, iar copiii nu se lasă așteptați, își transmit repejor unul altuia că în fiecare zi de la 10.00 până la 14.00 sunt așteptați pe stadionul din sat. Din spusele dânsei, tot la inițiativa acestei echipe în comună a fost construit și un teren de joacă pentru copii. În anul curent peste 150 de copii au participat la această tabăra de vară.

You can leave a response , or trackback from your own site.