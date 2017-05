Vara, grădinițele vor avea vacanță



Vacanță de vară, se pare că vor avea nu doar elevii, dar și copiii care frecventează grădinițele. Ministerul Educației al Republicii Moldova a elaborat proiectul Regulamentului-tip de organizare şi funcţionare a instituţiei de educaţie timpurie în care este redată noutatea în cauză. Aici se menționează despre vacanța care va dura 42 de zile, în perioada 1 iunie – 31 august. Proiectul despre care părinții până la momentul de față nu au fost anunțați a fost aprobat la şedinţa colegiului Ministerului Educaţiei încă la 22 martie 2016 şi transmis Ministerului Justiţiei pentru coordonare şi publicare în „Monitorul Oficial”.

Totodată acesta a fost consultat şi avizat de către Ministerul Sănătăţii, dar și de Ministerul Finanţelor, Centrul Naţional Anticorupţie. Deocamdată nu se cunoaște perioada exactă cât va dura vacanța, inițiativa urmând să fie consultată și cu autoritățile publice locale, în gestiunea cărora sunt grădinițele, directorii instituțiilor preșcolare, cadrele didactice, dar și cu părinții.

Directorii de grădinițe salută schimbarea

Nota de informare cu privire la acest proiect al regulamentului, precum și argumentele care stau la baza instituirii vacanței în grădinițe a fost transmisă instituțiilor preșcolare din raionul Ungheni.

Potrivit directoarei grădiniței „Steluța” din orașul Ungheni, Lucia Gavriliuc, au fost anunțați recent despre propunerea ministerului și urmează să fie discutată cu părinții copiilor care frecventează instituția în cauză. Dânsa consideră că e o inițiativă bună, mai ales că vara frecvența este redusă, iar cadrele didactice au dreptul la concediu. „Pe perioada de vară educatoarele, ceilalți angajați plecau în concediu și eram nevoiți să angajăm temporar persoane care nu au destulă experiență în domeniu. În plus, efectuăm reparații curente, capitale, iar copiii stau în zgomot, praf, miros de vopsea”, argumentează interlocutoarea. La oraș în vacanță, la sate – nu

Deși o hotărâre clară nu a fost adoptată, organele de resort, responsabile de educație, deja o analizează. Maria Filimon, specialistă principală la Direcția Educație Ungheni, a declarat pentru UNGHIUL că în sate grădinițele ar putea să nu fie închise pe vară, pentru că numărul copiilor care frecventează aceste instituții e mai mic, iar înlocuirea cadrelor e mai ușor de realizat. Totodată aceștia, anume vara, înregistrează o frecvență înaltă. Pe de altă parte, în grădinițele din oraș, frecvența pe perioada de vară ar fi mai redusă. „Copiii pleacă în vacanță la bunei, în sat, fie cu părinții peste hotare sau stau acasă cu frații mai mari și nu vin la grădiniță, însă instituția activează în regim normal”, afirmă dânsa.

Deși s-ar putea anunța vacanța de vară, totuși se va oferi și alternativă părințiilor care sunt încadrați în câmpul muncii și nu au cu cine își lăsa copiii. „De exemplu, va fi creată grupă de serviciu, sau copiii vor fi înscriși pe perioada vacanţei într-o altă instituţie din aceeași localitate, ne referim la oraș”, a explicat Filimon. Aceste chestiuni urmează să fie stabilite la ședința cu managerii școlari. Părinții sunt de altă părere

Reporterul UNGHIUL, pe rețelele de socializare, a inițiat o discuție despre noile reguli la grădiniță. Părinții care își duc copiii la instituțiile preșcolare și sunt încadrați în câmpul muncii s-au arătat nemulțumiți de vacanța impusă. „Nu toți copiii au bunei în grija cărora ar putea fi lăsați. Plecăm în concediu, dar nu pentru 42 de zile. Înțeleg, să fie vacanță, dar pe maxim o săptămână – două…”, este opinia Innei Ursachi.

„Desigur, ar trebui să funcționeze grădinițele și vara, majoritatea părinților lucrează. Deja cred că problema e în insuficiența cadrelor didactice, că și educatoarele au dreptul la concediu legal”, a spus Tania Dodica Marinov.

Elena Muntean consideră că vacanța de vară a copiilor de grădiniță e binevenită: „Vara e cald și e mai bine să petreci timpul cu piciul la natură, bazin, bunei, decât doar la grădiniță. Deja fiecare după dorință și posibilitate”. „Concediu anual merita toată lumea, educatorii, profesorii inclusiv. Doar că ar trebui câte ceva de reformat. De ce nu s-ar aplica practica franceză? În cunoștință de cauza, acolo toate instituțiile de învățământ sunt închise în vacanță, dar sunt deschise centre de animație sau de petrecere a timpului liber ca alternativî pentru părinții care lucrează. Aici copiii se joaca toată ziua sub supravegherea și îndrumarea unor responsabili.

Deci, cadrele didactice sunt la odihna bine meritată, părinții pot munci în continuare, iar copiii se distrează alături de o buna parte din colegii lor. Toată lumea e mulțumită”, a punctat Oxana Bordeianu

