Emoţii deosebite ai atunci când în urma mai multor circumstanţe fericite intenţionezi să te muţi în casă nouă. Îţi place totul, începând de la amplasarea blocului, a etajului, a însuşi apartamentului, încât poţi spune că este unul ideal. Dar, stop! Să nu ne prea grăbim. Am uitat un detaliu, poate cel mai important – vecinii. Doar ei vor face parte din viaţa noastră de zi cu zi. Cu ei vom interacţiona, vom socializa, deci atunci când cumperi casă, îţi alegi şi vecinii.

Dar cum procedezi atunci când vecinii te aleg pe tine? Cum procedezi când nici nu ai reuşit bine să te muţi la casă nouă că vecinul deja ţi-a înaintat un şir de reguli, după care trebuie să te conduci? E şi cazul unor ungheneni care, fiind de mai mult timp plecaţi peste hotare, tot încearcă să îşi vândă apartamentul. Doar că vecinului de pe palier nu i-a plăcut niciun doritor. Fiind un domn manierat, acesta a făcut doar o constatare: spaţiul de pe palier îi aparţine, deci tot mobilierul instalat de el între timp să nu fie atins sau nu cumva deteriorat. În plus, şi uşa instalată de la holul dintre cele două apartamente tot dânsului îi aparţine, deci să fie buni şi să nu permită copiilor lor să intre sau să iasă atunci când doresc ei. Ce poţi să faci în acest caz? Nimic, dai din mână şi renunţi la ideea de a mai cumpăra spaţiul de locuit alături de o astfel de persoană.

Altcineva a făcut şi mai mult: are parcarea sa pentru automobil chiar în faţa blocului în care locuieşte. O investiţie bună, mai ales când în oraşul Ungheni chiar lipsesc locuri amenajate pentru aceste scopuri. Doar că parcarea este liberă, mai ales pe timp de noapte. Pretinsul proprietar a construit-o pentru clienţii lui, aşa că vecinii nici nu îndrăznesc să se apropie, căci au trăit experienţe neplăcute: fie că au rămas cu maşina blocată, fie că s-au pomenit cu roata spartă. Ca să nu intre în polemici, vecinii îşi parchează automobilele în stradă.

Persoanele care locuiesc la bloc, se pare, aşa şi nu au însuşit un lucru: scara, subsolul, acoperişul, spaţiul de pe palier sau din faţa blocului sunt bunuri comune. Nimeni nu le permite să îşi însuşească o parte din palier sau din terenul din faţa casei pentru că aşa doresc ei sau că le trebuie un loc de parcare doar pentru automobilul lor.

Deci, o calitate a unui bun vecin este să fie respectuos. Aşa cum are dânsul dreptul la spaţiu, aşa are dreptul şi celălalt vecin.

Cred că în altă parte, adică, peste hotare, imediat se găsea ac de cojoc pentru persoanele din ambele cazuri. În primul caz se implicau pompierii, mai ales că în oraş sunt zeci de exemple când locatarii au ocupat spaţiul de lângă lift sau de pe palier, astfel încălcând regulile securităţii antiincendiare, iar în cel de-al doilea caz, autorităţile locale printr-o scrisoare oficială i-ar fi cerut respectuos proprietarului să nu folosească parcarea ca pe una privată, mai ales că e construită pe teren public.

