Miercuri, 15 noiembrie, Muzeul Național de Artă din Chișinău a fost gazda unui vernisaj original: expoziție de grafică și sculptură al unui mare artist, care a plecat în lume, ca să revină acasă. Este vorba despre expoziția personală a artistului unghenean Dumitru Verdianu. Peste 100 de oameni de artă și simpli cetățeni s-au adunat pentru a admira cele peste 80 de exponate, sculpturi din piatră și lemn. Mai multe detalii despre acest eveniment citiți în paginile ziarului „Unghiul” din 24.11.2017.

