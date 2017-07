Viața pe datorie a moldovenilor



Tweet



Tweet

Acum, datoria externă brută a Moldovei este de circa 7 miliarde de dolari, dintre care peste 1,8 miliarde sunt datoriile publice sau datoriile public garantate. Într-un cuvânt, ne afundăm tot mai mult în hăul negru al sărăciei, iar viața pe datorie a moldovenilor și este rezultatul activității „cu succes” al guvernanților. Cine împrumută și cine va întoarce datoriile? Cine știe, poate stră-strănepoții… Câtă bătălie se duce acum pentru a obține de la Uniunea Europeană 100 de milioane de euro! Cică, guvernarea o face doar pentru popor. Dacă e așa, atunci să ne spună cum va cheltui acești bani. Sau să ne explice cum au folosit cele 50 de milioane de euro venite nu demult de la români. Dacă e pentru popor, de ce să se facă totul în secret?

You can leave a response , or trackback from your own site.