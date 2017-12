Vicecampionul Ucrainei învins de un unghenean



Școala de Sport din orașul Ungheni se mândrește cu o nouă victorie, de această dată, la turneul internațional la lupte libere „Bogdan Hmelnițki”, care s-a desfășurat în perioada 30 noiembrie-1 decembrie în orașul Hmelnițk, Ucraina. Concursul s-a desfășurat la categoria de vârsta cadeți născuți în anii 2001-2002, fete și băieți. Doar un singur unghenean a participat la acest concurs – Pavel Andrușca, elev la Gimnaziului Mănoilești.

Potrivit directorului școlii, Ghenadie Flocea, participantul a reușit să treacă de semifinală, învingându-l într-un meci spectaculos chiar pe vicecampionul Ucrainei cu scorul de 6:5. În finală Pavel a purtat o luptă grea cu campionul acestei țări, după prima repriză încheiată la scor egal, în cea de-a doua însă a fost învins, 6:5. În rezultat acesta s-a clasat pe locul III la turneul respectiv și s-a întors cu medalia de bronz.

În același timp Pavel Andrușca spune că a fost un turneu destul de greu, dar dacă a reușit să învingă vicecampionul Ucrainei pentru el asta deja este o mare realizare. În finală luptătorul era convins că ar avea șanse să câștige chiar și în fața campionului, însă cea de-a doua rundă i-a fost cu ghinion. Dânsul a mai precizat că la competiția dată au participat aproximativ 400 de concurenți din 4 țări: Republica Moldova, Ucraina, Israel și Republica Belarus.

