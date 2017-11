Victorie consecutivă pentru luptătorii ungheneni



Data de 18 noiembrie a fost o zi victorioasă pentru Școala Sportivă din or. Ungheni. Discipolii acestei școli coordonați de antrenorul și directorul Ghenadie Flocea au participat concomitent la două campionate republicane la lupte libere, cucerind 8 medalii, dintre care două de aur, două de argint și patru de bronz.

Unul dintre campionate s-a desfășurat la Telenești în memoria pompierilor căzuți la datorie, Gheorghe Șova și Nicolae Popa. La competiții au participat două categorii de vârstă: juniori din anii 1998-2000 și cadeți din anii 2001-2003. Echipa școlii a fost compusă din 5 sportivi, care au cucerit 3 locuri: Pavel Andrușca – I, Igor Lupoi – III (ambii din Gimnaziul Mănoilești) și Mihai Malai – II (LT „Ion Creangă”). Potrivit câștigătorului medaliei de aur, Pavel Andrușca, campionatul a fost unul la nivel, iar concurenții au fost destul de pregătiți, cu toate acestea el s-a menținut și a pus în aplicare toate tacticile dobândite pe durata antrenamentelor. După cum susține acesta, nu există victorie fără sacrificiu, fără muncă și mult efort. Deși se aștepta la un astfel de rezultat, momentul premierii a fost unul emoționant. La turneul respectiv au participat 9 echipe: Liceul Municipal Chișinău cu profil sportiv, Liceul Republican cu profil sportiv, precum și școlile sportive din Telenești, Călărași, Orhei, Glodeni, Hâncești și Ungheni.

Celălalt turneu a avut loc în orașul Strășeni în memoria antrenorului emerit Gheorghe Livadari. La competiții au fost înscriși participanți din categoriile de vârstă: cadeți din anii 2000-2003 și copii din anii 2004-2007. Școala Sportivă Ungheni a participat cu 9 sportivi, care au cucerit 5 medalii: locul I – Dumitru Lupoi (Gimnaziul Mănoilești), II – Andrei Flocea, III – Eugen Damian (ambii de la LT „Vasile Alecsandri”, II – Marius Bostan (LT „Gheorghe Asachi)”, III – Arsenie Țurcanu de la Școala Primară „Spiridon Vangheli”.

