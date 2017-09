Vine sezonul rece



Pe 29 și 30 septembrie curent în orele dimineții izolat la suprafața solului se prevăd înghețuri ușoare cu intensitatea de până la -1°C, iar pe 1 și 2 octombrie înghețuri se prevăd doar în depresiuni. (Cod galben).

În acest context, Direcţia Situaţii Excepţionale Ungheni atenţionează populaţia în vederea respectării regulilor antiincendiare, în special la utilizarea aparatelor electrice de încălzit şi sobelor. Pompierii recomandă oamenilor să verifice sursele de încălzire înainte de începerea sezonului rece, iar sobele să fie exploatate corespunzător, să îdepărteze materialele combustibile de la sobele de încălzit şi să nu folosească substanţe uşor inflamabile pentru aprindere lor. Cetăţenii sunt îndemnaţi să asigure verificarea, curăţarea şi repararea, după caz, a sobelor şi coşurilor de fum. Mai mult, specialiştii atenţionează asupra pericolului de izbucnire a incendiilor şi în cazul utilizării aparatelor de încălzit improvizate sau defecte.

