O femeie se zbate între viață și moarte după ce a zăcut mai bine de două zile în propriul său pat, fără ca cineva să intervină. Abia joi seara, în data de 16 noiembrie, aceasta a fost găsită de una din vecinele sale, într-o stare critică. La scurt timp la fața locului a venit și echipajul de salvare, care ar fi determinat că victima a suferit un traumatism cranio-cerebral, în urma căruia a survenit un accident vascular, precum și alte contuzii în zona feței, gâtului, mâinilor și a picioarelor. Aceasta a fost transportată de urgență la spital, unde a fost internată în secția de reanimare, mai multe informații despre starea actuală a pacientei nu am putut afla. În schimb, atât cei apropiați, dar și vecinii susțin că femeia ar fi fost bătută cu cruzime de către bărbatul său, care ar avea probleme cu băutura și ar mai fi bătut-o de mai multe ori.

Pentru a afla dacă este totuși un caz de violență domestică am contactat ofițerul de presă al Inspectoratului de Poliție Ungheni, Lilia Covaliov, care ne-a declarat că în acest caz a fost deschisă o anchetă pentru vătămare corporală având deja în vizor posibilul agresor. În urma expertizei medico-legale oamenii legii urmează să stabilească ce leziuni are victima, de cât timp sunt acestea și dacă ele ar fi survenit în urma unor lovituri. Detalii în acest sens ne-a oferit și primarul comunei Cioropcani, Victor Robuleț, care spune că posibilul agresorul al femeii ar fi soțul acesteia, care nu ar fi la prima abatere. Din spusele primarului, am înțeles că femeia ar fi mai fost bătută de acesta, ba chiar ar fi scris și o plângere la polițistul de sector, au fost aplicate amenzi și preveniri, dar se pare că acestea nu l-au speriat. „Despre acest bărbat vă pot spune că este consumator de băuturi alcoolice. A fost angajat la calea ferată, dar l-au dat afară din cauza băuturii și a violenței. Eu am venit cu inițiativa să-l internăm la secția de narcologie, dar din cauza birocrației din ziua de azi nu s-a reușit. La noi, dacă pacientul nu este de acord, nici nu poate fi internat în spital”, a explicat revoltat primarul.

De la asistenta socială comunitară, Valentina Folișteanu, am aflat că cei doi soți ar fi lucrat ambii la calea ferată și nu se aflau printre familiile vulnerabile. Împreună soții au un copil minor, care momentan ar fi rămas în grija surorii lui. Lilia Covaliov spune că întrucât acesta nu este singurul caz de violență în familie, dânsa recomandă femeilor maltratate, agresate fizic sau psihic să se adreseze la timp poliției pentru a evita astfel de tragedii.

