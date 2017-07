Visul micilor grădinari



Copiii de la grădinița „Tereza Sobolevschi” din orașul Ungheni și-au făcut propria lor grădinărie. Apoximativ 80 de micuți din grupele pregătitoare împreună cu educatoarele și câțiva părinți au participat activ la săditul răsadului de roșii, ardei, varză, precum și semănatul castraveților, ridichilor, mărarului, pătrunjelului, morcovului pe lotul de pământ numit „Legumărie”.

„E ceva deosebit față de ceea ce s-a întâmplat până acum. Vrem să obișnuim copiii cu legumele, să le vadă cum cresc și în toamnă, când se vor coace, vom și găti împreună. Am încurajat tot timpul implicarea în acțiunile care au legătură cu hrana sănătoasă și în activitățile în sânul naturii în ideea de a-i învăța pe copii cum se plantează și cum trebuie îngrijite legumele”, a declarat directoarea grădiniței, Sfetlana Gaiduc. Aceasta a mai spus că amintirile din copilărie sunt strâns legate de vacanțele petrecute la bunici, dar și de activitățile din jurul casei, lucruri pe care copiii din orașe, din păcate, nu le mai trăiesc. „Această activitate a venit în ajutorul acestor copii pentru a-i familiariza cu astfel de lucrări. Majoritatea copiilor locuiesc la bloc și până acum nu știau nimic despre cultivarea legumelor”, ne mai spune directoarea instituției.

Activitatea face parte din proiectul „Visul micilor grădinari” câștigat de Grupul de iniţiativă „Claudia Sîrbu”. Pentru realizarea acestuia au fost întreprinse mai multe acțiuni, precum instalarea unui gărduț (40 metri) și o poartă, după care s-au pavat 25 metri de cărărușe de acces, 3 statuete și două coșuri de gunoi, 2 bănci de odihnă și o masă cu umbrar. Pentru micuți au fost cusute 10 șorțulețe cu chipiuri, instrumente de lucru și 3 roabe. De asemenea au fost pregătite 10 indicatoare pentru legumele plantate. Valoarea totală a proiectului a fost estimată la suma de 19590 de lei. Finanțatorul principal al proiectului este Fundaţia Comunitară Ungheni. Pe lângă acesta au mai fost implicați și alți parteneri: Primăria Ungheni, AO „De dragul tău, copile”, comunitatea și antreprenorul Vasile Cozari.

Potrivit coordonatoarei programului de minigranturi al Fundației Comunitare, Svetlana Ciobanu, acest proiect se numără printre altele 3 care fac parte din ediția specială „Ungheni – 555 de ani”: „Competiția a fost mare, cu mulți aplicanți, iar acest proiect este unul dintre cele câștigătoare. Experții în materie au considerat că este benefic pentru copiii cu vârstă preșcolară, întrucât acțiunea rămâne în vizorul lor și al oamenilor”.

