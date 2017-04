Voleiul, promovat în Ungheni



Duminica trecută a fost desfășurat Campionatul OPEN – 2017 la volei, dedicat celei de-a 555-a aniversări de la prima atestare documentală a orașului Ungheni. În concurs au participat echipele Școlii orășenești de sport pentru copii și juniori. Echipele care au fost în teren și care s-au învrednicit de locurile de frunte sunt: locul I – elevii de la LT „Vasile Alecsandri”, locul II – seniorii de la Școala de sport, III – elevii de la LT „Ion Creangă”.

Responsabil de organizarea concursului a fost antrenorul Gheorghe Baran. Potrivit dânsului, a fost desfășurat cu scopul popularizării voleiului în orașul Ungheni în rândurile copiilor de toate vârstele și a modului de viață sănătos. Acesta a mai comunicat că prin campionatele în cauză se urmărește și ridicarea măiestriei sportive a jucătorilor Școlii de sport pentru copii și juniori, care ulterior să participe la competiții de nivel raional, național sau internațional.

Antrenorul Mihai Babin se arată mulțumit de rezultatele înregistrate la campionat: „Suntem fermi convinși că acești tineri, care au ales voleiul, vor deveni jucători de performanță”.

