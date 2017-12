Voluntarii ungheneni – cei mai activi



Duminică, 3 decembrie, în incinta Palatului Feroviarilor din Chișinău s-a desfășurat cea de-a XV-a ediție a Festivalului Național al Voluntarilor. Tradițional, raionul Ungheni s-a remarcat în mod deosebit, luând trei premii din cele 9 anunțate în concurs de către organizatori.

Așadar, locul I la categoria „Cel mai activ grup de inițiativă civică” a fost ocupat de „ProUngheni”, remarcându-se prin cele 30 de proiecte de succes implementate în comunitate, de la participarea activă în cadrul campaniei de colectare de fonduri pentru renovarea Parcului Central, partener în proiecte de amenajare a unor spații recreative din municipiu și dezvoltarea programelor pentru tineret. O altă categorie, un alt premiu binemeritat pentru voluntarii ungheneni – Irina Robuleț, elevă la Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” și membră a grupului „ProUngheni”, s-a învrednicit de locul III la categoria „Cel mai activ voluntar”, evidențiindu-se prin implicare în peste 40 de activități de voluntariat. Locul I, „Cel mai activ coordonator al Săptămânii Naționale a Voluntariatului”, i-a revenit Tatianei Lazar, specialist în cadrul Direcției Educație.

Tatiana Lazar a menționat pentru ziarul „Unghiul” că mulțumește tuturor coordonatorilor locali din raionul Ungheni ai Săptămânii Naționale a Voluntariatului și voluntarilor pentru implicare și activism civic. Marina Zamă, coordonator al grupului de voluntari „ProUngheni”, a specificat că premiul îi va motiva să realizeze lucruri și mai frumoase pentru comunitate.

Festivalul Voluntarilor a luat naştere în anul 2003 cu scopul de a recunoaşte public munca şi meritele voluntarilor, cât şi pentru a promova activităţile de voluntariat şi a încuraja voluntarii din ţară. La eveniment participă un număr semnificativ de organizaţii non-guvernamentale active la nivel local şi naţional, Consilii Locale de Tineret, companii, lideri de ONG, voluntari şi coordonatori de voluntari, mass-media, interpreţi şi formaţii artistice, personalităţi publice.

