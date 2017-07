Vom avea drumuri mai bune



Tweet



Tweet

Anterior, banii din Fondul Rutier Republcan nu erau destinați pentru drumurile locale. Începând cu anul acesta și în urma ajustării Legii Bugetului de stat pentru anul 2017, localitățile vor primi bani conform numărului de locuitori: cu cât numărul lor dintr-o localitate e mai mare, cu atât și banii alocați primăriei în cauză vor fi, evident, mai mulți. S-a folosit o formulă simplă: 114 lei per locuitor.

Un al factor important este că fiecare locuitori, accesând internetul și căutând anexele la Legea Bugetului de stat pentru anul 2017 (anexa nr. 5), poate vedea ce sumă a fost alocată pentru drumurile din localitatea lor. Vedeți mai jos sumele de bani alocate pentru fiecare din cele 33 de primării din raionul Ungheni. Această rubrică este realizată cu suportul financiar al Ambasadei Finlandei la Bucureşti. Responsabilitatea pentru conţinutul materialelor publicate aparţine autorului şi nu neapărat reflectă poziţia Ambasadei.

You can leave a response , or trackback from your own site.