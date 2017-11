Vor avea grădinițe în localitate



Zăzulenii Vechi și Coșeni. Picii din aceste sate (comuna Negurenii Vechi) vor putea în curând să frecventeze grădinița pe loc. În ambele localități au demarat lucrările de renovare pentru 2 grupe de copii. Potrivit primarului comunei, Ion Rabacu, proiectul pentru ambele sate costă 2 milioane 660 de mii de lei. Finanțatorul principal este Guvernul României, care oferă 2 milioane de lei, iar cealaltă parte este contribuția comunității. Primarul mai adaugă: „Lucrările ar fi trebuit să se finiseze la 15 decembrie 2017, dar din cauza lipsei forței de muncă se tergiversează un pic. Dar, în 2018, cu siguranță că micuții din aceste sate vor merge la grădiniță”.

Pentru renovarea și dotarea grădinițelor din Republica Moldova, România a alocat 26 de milioane de euro prin Programul de asistență tehnică și financiară acordată de Guvernul României pentru instituțiile preșcolare din Republica Moldova. De aceste fonduri au beneficiat 933 de grădiniţe, iar grantul oferit este gestionat de Fondul de Investiţii Sociale din Moldova (FISM).

