Bușila. Gradiniţa „Prichindel” din localitate este în continuă dezvoltare. Instituția preșcolară beneficiază de un nou proiect de eficientizare energetică a pereților, precum și amenajarea și plantarea cu arbori de specii rare a unui lot de pământ din preajmă. Potrivit lui Valeriu Todirică, primarul satului, la acest proiect a aplicat Asociația Obștească „Speranța” în cadrul unui program de granturi oferite de Fondul Global de Mediu. „Investiția valorează 58 de mii de dolari, iar banii vor fi primiți în tranșe. Proiectul va dura un an de zile, iar până pe 27 februarie trebuie să finisăm lucrările din prima etapă, astfel ca în luna martie să putem primi cea de-a doua tranșă”, ne-a mai spus primarul.

Începând cu anul viitor copiii vor avea parte de ierni mai călduroase și de un parc bine dotat și cu arbori din cele mai rare specii. Deși până acum grădinița beneficia de energie electrică solară, ceea ce reducea considerabil cheltuielile, după eficientizarea energetică a pereților căldura se va păstra mai mult timp.

