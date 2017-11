Vor înlocui apa tehnică cu cea potabilă



CETIRENI. Circa 500 de locuitori ai satului vor avea acces la apă potabilă. După întâlnirea de duminică, 5 noiembrie, la care locuitorii satului au fost informați cu regulamentul de deservire al Întreprinderii Municipale „Apă-Ungheni”, aceștia vor putea încheia noile contracte. Întrucât ei au fost conectați la apă tehnică încă din anul 2013, acum nu le rămâne decăt să schimbe furnizorul și să deschidă robinetul. Pentru lucrările de conectare de la fântâna arteziană la actualul rezervor, primăria a alocat din bugetul local circa 165 de mii de lei.

După cum ne-a declarat primara satului, Ana Dicusar, pregătirile sunt pe ultima sută de metri, cerințele impuse de intreprindere fiind deja respectate: „Am întocmit lista utilizatorilor, datorii la energia electrică la SA „RED Nord” de la fostul distribuitor nu avem, colectăm datele de pe contoarele cetățenilor și nu ne mai rămâne decât să angajăm un operator, evident, acesta va fi deja angajatul întreprinderii”. Ceea ce ține de tarificare, utilizatorii de aici cât și din celelalte sate încluse în proiect vor achita 15 lei pentru un metru cub de apă.

