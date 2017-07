Vor sculpta copilăria



Azi, 26 iulie, a avut loc deschiderea oficială a celei de-a VI-a ediție a Taberei internaționale de sculptură din municipiul Ungheni. Parcul central timp de trei săptămâni devine un atelier în aer liber pentru cei 13 sculptori renumiți din țară și de peste hotarele ei.

Toate lucrările create vor fi instalate în parcul care este în renovare. Și pentru că aici e un loc de recreere pentru orășeni, tematica aleasă vizează cea mai frumoasă etapă din viața omului – copilăria.

Până în prezent, 33 de sculpturi în piatră de Cosăuți şi din lemn, realizate la cele cinci ediții, înfrumusețează diferite zone ale orașului. Vă prezentăm mai joi imagini de la deschiderea oficială a taberei de sculptură.

