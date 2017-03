Vorbe și cifre



Orice ar zice guvernanții despre stabilitate și rezultate îmbucurătoare, cifrele demonstrează contrariul. Iată ce spune statistica: câștigul salarial mediu lunar din economia națională în anul 2016 a constituit 5084 lei și s-a mărit față de 2015 în termeni reali doar cu 3,7%. Pe de altă parte, în februarie curent numai la serviciile legate de sănătate a fost înregistrată majorarea tarifelor medii lunare cu 48,2% (în special: serviciile fizioterapeutice şi alte servicii ale personalului mediu medical – cu 82,7%, serviciile medicale cu plată – cu 67,1%, serviciile laboratoarelor medicale – cu 51,7%, tratarea spitalizată – cu 53,9%, analizele medicale şi serviciile fizioterapeutice ale persoanelor internate în spital – cu 68,3% şi, respectiv, 38,6%, serviciile stomatologice – cu 13,8%). Iar la rând deja sunt energia electrică și cea termică…

