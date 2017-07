Vrem oraș verde



Da, vrem oraș verde. Și generațiile mai în vârstă s-au străduit să facă acest lucru. Priviți în jurul blocurilor de locuit: ce copaci frumoși și verzi cresc și ne asigură aer curat. Dar iată că nu toți vor să păstreze ceea ce s-a făcut, fără ca ei măcar să pună umărul cât se cât. La umbra copacilor pe lângă blocurile de locuit acum s-au făcut parcări auto neautorizate. Proprietarii de automobile le parchează acolo de parcă așa și trebuie să fie. Oare nu este gospodar în orașul acesta să-i pună la punct? În fotografiile acestea vedeți automobilele care în fiecare zi, seara, dimineață sunt parcate lângă blocul nr. 15 de pe strada Ion Creangă. Poate poliția se va sesiza și fă face totuși ordine.

