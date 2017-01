Zâmbete ale copiilor de sărbători



Tweet



Tweet

Directoarea Casei Limbii Române din orașul Ungheni, Rodica Toma, a inițiat o activitate festivă de binefacere, pentru mai mulți copii. Pe lângă muzică și voie bună, aceștia au avut parte de jocuri distractive, concursuri, dansuri, care i-au contaminat cu energie pozitivă iar entuziasmul le-au încurajat premiile delicioase.

Bucuria supremă a celor mici a fost momentul când Moș Crăciun a pășit pragul instituției cu un sac plin de daruri. Rând pe rând, fiecare dintre ei și-a demonstrat abilitățile artistice prin recital de poezii și urături, în brațele moșului, primind în dar câte o cutie cu dulciuri.

You can leave a response , or trackback from your own site.