Zamka din Semeni, legendă sau istorie…



Tweet



Tweet

De zeci de ani locuitorii satului Semeni sunt într-o mare dilemă. Din diverse surse s-ar afirma și s-ar fi infirmat precum că zamka de pe teritoriul localității ar fi de fapt masa lui Petru I, unde s-ar fi întâlnit cu Dimitrie Cantemir. Istorii peste istorii au demonstrat și au contrazis acest lucru. Dacă unii au privit această istorie cu admirație, alții s-au revoltat și au încercat să caute și dovezi, care ar demonstra că nu rușii au săpat acel tranșeu cu o astfel de dimensiune, având diametrul de aproximativ 400 metri şi movila de vreo 200 de metri.

După cum ne-a povestit Victor Rusu, fost profesor de geografie, băștinaș al satului Semeni, acel șanț nu ar fi fost locul de întâlnire a lui Petru I și Dimitrie Cantemir: „Locuitorii din sat au numit teritoriul respectiv întotdeauna zamkă și nicidecum masa lui Petru I. Asta se întâmpla până în anii 60, când într-o carte de citire pentru clasa a III-a, care se numea „Petreștii”, a fost scris un text despre zamkă și ce ar însemna ea de fapt. În acea carte se relata despre proveniența numelor de sate Petrești și Semeni, ca și cum ar avea o legătură cu venirea lui Petru I. Adevărul ar fi altul, toate zvonurile și istoriile ar fi apărut după acea carte, fără autor. Căci pe atunci orice se scria despre prietenia ruso-moldovenească era publicat. Pe mine m-a învățat în clasa a IV-A Petru Mihai Ciobanu, de la el am aflat și istoria acelui șanț. Poate că Petru I ar fi trecut pe lângă satul Semeni, dar aceste nume de localități datează cu mult înainte de venirea lui. În ceea ce privește masa lui cu Dimitrie Cantemir, aceasta ar fi o legendă”.

Pentru a afla mai multe am consultat și părerea muzeografului din Ungheni, Vasile Iucal, care ne-a afirmat că despre acel loc ar exista mai multe versiuni, dar aceste discuții nu se vor termina prea curând. Dânsul ne-a remarcat totuși că denumirea acestor două sate de Semeni și Petrești ar data încă din anii 1630-1640, cu mult înaintea venirii lui Petru I. „Conform Letopisețului Țării Moldovei în realitate ar fi existat această întâlnire între țarul rus și domnitorul Moldovei, doar că ea ar fi avut loc undeva în sudul raionului Ungheni. S-ar fi întâmplat aceasta în regiunea fostei Vămi Țuțora, unde există un șanț asemănător celui de la Semeni, probabil de aici vine și confuzia respectivă. Aceste două șanțuri din satul Semeni și din Buzduganii de Jos sunt, de fapt, două fortificații militare, vaduri, care se făceau în apropierea râului Prut. Ambele apar și pe hărțile topografice din secolul XVII-XVIII sub denumirea de șanț” ne-a precizat muzeograful.

Întrucât multe documente istorice sunt scrise din auzite, legende sau după anumite interese acest subiect legat de masa lui Petru I/zamka din Semeni va rămâne și în continuare în atenția istoricilor, care vor încerca să adune dovezi și argumente, care ar nega sau confirma această legendă.

You can leave a response , or trackback from your own site.