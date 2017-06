Ziua Copiilor și aniversarea a XI-a a Asociațtiei MIORIȚA



Tweet



Tweet

Continuăm să promovam identitatea naționala, a valorilor culturale și lingvistice ale țării, să ținem „rugul în vatră” aflându-ne la distanțe geografice de toate aceste valori. Încercam să aducem lumii „lumina din lumina neamului”, ceea ce constituie, poate, cea mai frumoasă îndeletnicire umană. Și acest lucru îl facem cu și pentru copiii născuți departe de matricea neamului! Iar acest lucru, la răndul său, n-ar fi fost posibil dacă părinții de azi – copiii de ieri, n-ar fi fost îndrăgostiți de frumos și n-ar fi purtat DOR-ul de casă în suflete. Asociația MIORIȚA a ajuns la aniversarea a XI-a. Acest lucru a fost posibil grație persoanelor care ne-au ajutat și au depus muncă și suflet, persoanelor care s-au dedicat acestui nobil sentiment de a păstra tot ce avem mai „frumos și sfânt” , persoanelor care au pus umărul în devenirea, creșterea și perfecționarea noastră. Și astfel, gândul ni se îndreaptă, în primul rând, la unul dintre fondatorii asociației – Valentina Romanciuc, cea care a educat sute de elevi, fiind profesor de limbă și literatură română, în satul Jora de Jos, Orhei, căreia i se aduc numeroase mulțumiri. Viitorul oricărei țări sunt copiii. De calitatea copilăriei depinde calitatea viitorului pe care îl dorim, prin ei vom trăi ca națiune, lor le aparține moștenirea valorilor umane. Acest motiv a servit ca „Ziua de naștere a Asociației MIORIȚA sa fie pe 1 Iunie. În duminica de 4 Iunie, s-au împletit armonios aceste sărbători în parcul din localitatea Coina din regiunea orașului Barreiro. S-a dorit să se creeieze o Împărăție a Copilăriei, minunată, miraculoasă, plină de basm și speranțe. Mickey și Mini au sosit în ospeție când tocmai copiii asociației cântau și dansau! A fost o feerie totală! Aceste personaje din lumea copilăriei au participat împreună cu copiii asociației și copiii de la Liga Femeilor din Almada, la jocurile sportive numite „starturi vesele” organizate de către profesorul de educație fizica și sport, Artur Covalciuc. Dar nici părinții acestora nu s-au lăsat bătuți, întrucât unii au forrmat, împreună cu copiii, două echipe ca să vadă cine va câștiga mai multe dulciuri și cărți, manuale școlare oferite de către BRD, cărora le suntem recunoscători. Alții, însă, au preferat o partidă de tenis de masă. Ce să faci? Fiecare cu îndeletnicirile și gusturile lor sportive! Important că nimeni nu a fost pasiv. Sportul e viață și copiii au de la cine lua exemplu! Excelența Sa Dumitru Socolan, Ambasadorul Republicii Moldova în Portugalia, a sosit cu un cuvânt de felicitare, încurajare și mulțumire, așa cum un adevărat părinte o face pentru copilul său, totodată fiind un exemplu bun de urmat prin efortul și dedicația depuse de către domnia sa spre binele Diasporei și a Țări, dar și cu o surpriză – diplome oferite de către BRD pentru unii membri ai Asociației „MioriȚa”, precum și pentru primii membri ai acesteia care sunt Mădălina Alicia Gherasim Conea, Constanța Banari Berdeu, Denis Cojocaru, Afanasie și Dumitru Covalciuc.

Alături de domnia sa a fost prezent și consilier Valeriu Ostafii, care cunoaște activitățile diasporei din Portugalia deja de aproape un deceniu și care este mereu gata pentru un sfat, o sugestie și chiar pentru o simplă discuție ca între prieteni. Oaspete de onoare a mai fost și Excelenta Sa, Ioana Bivolaru, Ambasadorul României în Portugalia, împreună cu prietena tuturor moldovenilor, consiliera Mihaela Crăciun. Mesaj prietenesc, mesaj de suflet, mesaj de augur au lasat pentru copiii asociației și pentru toți membrii acesteia. Nouă nu ne rămâne decât să le mulțumim pentru faptul că sunt mereu alături de noi și ne demonstrează în nenumărate rânduri deschiderea către colaborare. Natalia Săculteanu, președinta Ligii Femeilor din orașul Almada, a reamintit de primii pași realizați împreună, a accentuat că legăturile de prietenie dintre aceste două asociații de moldoveni vor domina peste ani, întrucât departe de pământul natal important e să ne ținem grămăjoară! Dacă se organizează vre-o sărbătoare în cadrul Asociației, atunci neapărat sunt prezenți și prietenii noștri portughezi, gazda noastră. De data aceasta i-am avut alături pe Sónia Lobo, consilieră a Primăriei orașului Barreiro, Joaquim Escoval, secretarul II al Federației Portugheze a Colectivelor și Asociațiilor Culturale, de Agrement și Sport; Manuel Pereira, președintele Clubului 31 Ianuarie „Celții”, Naciolinda Silvestre, președinta Primăriei localității Coina, în parcul căreia a avut loc evenimentul, Pedro Santarem, vice-președintele Asociației Africane. Nașa Asociației „Miorița”, artista noastră, mândria Țării, Nelly Ciobanu, a transmis calde salutări tuturor membrilor, dar mai ales celor pe care ea îi iubește cel mai mult – copiilor! La mulți ani să trăiți, la mulți ani să-îfloriți! Sărmăluțele, micii, bucate pregătite cu gust de Moldova au fost mai gustoase ca niciodată atunci cand s-a început picnicul. Desigur, a fost cam greu să chemăm copiii „la mâncare”, așa cum ne striga pe toți mama de la joacă , dar … pânâ la urmă am reușit să ne revedem în ochii lor plini de fericire, înfulecând în grabă ca băieții să mai reușească să alerge după minge , iar fetele să sară cu coarda … „Unde ești, copilarie?” În loc de epilog…

“Nu știu alții cum sunt, dar eu, când mă gândesc la locul naşterii mele, la casa părintească din… Valea-Mare, Ungheni, la nucul de la poartă, la scoala din sat și la dascălii mei, la cuptorul de unde mama scotea cozonacii care-ți lăsau gura apă ,”și la alte jocuri şi jucării pline de hazul şi farmecul copilăresc, parcă-mi saltă şi acum inima de bucurie!”.

„Bătrâna casa noastră

rămâne mai departe,

ca să înfrunte vreme ,

să nu cunoască moarte;

și noi copii rămânem

în pragul ei de piatră,

să ne iubim strămoșii,

să ținem rug în vatră…”

You can leave a response , or trackback from your own site.