Ziua profesorului sărbătorită cu mult fast



Tweet



Tweet

Ziua Internaţională a Pedagogului a fost consemnată cu mult fast, la finele săptămânii trecute, şi în raionul Ungheni. În această unică şi specială zi, pedagogii, care şi-au consacrat viaţa educaţiei actualei, dar şi viitoarei societăţi, s-au întrunit în sala Palatului de Cultură, pentru a sărbători o nouă toamnă care le marchează existenţa. Fiecare invitat a fost a fost întâmpinat de către ansamblul de dans „Struguraș” cu un mic dar simbolic. Mai amănunțit despre eveniment citiți ]n ziarul ”Unghiul” de la 13.10.2017.

You can leave a response , or trackback from your own site.