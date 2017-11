Zvonuri și realitate



Adormiții de la Pârlița Despre acest caz ieșit din comun din Pârlița, când o fetiță mică, în timpul deplasării ordinare de acasă la grădiniță a adormit în microbuz, au scris și au vorbit toți care au putut. Că a adormit e un fleac, dar că nimeni nu a văzut-o, nu a căutat-o și ea a stat toată ziua închisă în autobuz – e îngrozitor. Imaginați-vă în ce stare era acest copil, cum s-a speriat, cum, cred eu, o chema pe mama, cum plângea, îi era foame, sete, vroia la toaletă. Un adult, desigur, ar fi înțeles că e vorba despre veșnica noastră nepăsare, neatenție, zăpăceală, iar copilul de unde să știe? Sătenii au întrebări Patimile, se pare, s-au mai calmat, dar mulți pârlițeni au întrebări: cum să ducă acum copiii din Niculeni și Purcărie – așa se numesc niște părți ale acestui sat mare – la grădiniță, dacă șoferul a fost concediat și altul nu este angajat? Din ce motiv a venit un fel de comisie în familia copilului, s-a interesat de condițiile în care trăiește – ce legătură are acest lucru cu ceea ce s-a întâmplat? De ce educatorii, care se duceau la muncă cu același autobuz, nu au verificat salonul la sosire, doar nu era greu să facă acest lucru? Oamenii se deranjează de faptul că un lucrător al grădiniței i-ar fi dat fetiței care nu mâncase toată ziua nu un pahar de iaurt, ci o bucată de salam. Ei se miră că la adunarea de părinți la grădiniță a fost invitat un psiholog, iar el, chipurile, trebuia să organizeze o întâlnire cu conducerea, inclusiv a primăriei, care s-a supărat că părinții au invitat televiziunea. Cineva își amintește de acele vremuri, când în sat erau două grădinițe de copii și probleme cu transportarea copiilor nu erau, iar acum, unii trăiesc la 4 kilometri de instituția preșcolară, cum să ajungă la ea. Alții sunt deranjați de faptul că locuitorii unui cum e Pârlița sunt lipsiți de posibilitatea de a călători cu trenul – acum se oprește aici doar unul suburban – și totodată de a munci la Chișinău. Nimic omenește nu ar fi fost Primarul comunei, Ion Bejan, a menționat că ei de mult au uitat despre acest lucru. Cum se vede, n-au uitat. Primarul, fiind întrebat cum sunt transportați copiii la grădiniță, spune că nu știe cum să îi ducă. Într-adevăr, conducătorul auto care a lucrat pe bază de contract deja nu mai muncește, iar autobuzul staționează. Adineaori a avut o întrevedere cu un grup de părinți, care trebuie să scrie o cerere și primăria va sesiza direcția educație, va ruga să fie luat autobuzul lor și aceasta să acorde servicii de transportare a copiilor în instituția preșcolară, deoarece ei nu au dreptul să facă acest lucru.

Am putea și să nu ascultăm. Dar de ce a fost comisia în casa părinților? Primarul explică supărat că a fost o comisie de la primărie la solicitarea Direcției Asistență Socială și Protecție a Familiei Ungheni. S-a dovedit că dimineața mama care nu-și împlinise somnul a urcat copilul somnoros în autobuz, iar el a adormit. Deși, din spusele lui, conform Codului educației al RM, ea a trebuit să însoțească copilul la grădiniță și să-l dea educatoarei. Iar dacă toți părinții vor însoți copiii, autobuzul va trebui să facă patru curse în loc de două, de cât timp va fi atunci nevoie? Nu este nevoie, chipurile, să meargă toți părinții, ci doar unul-doi și el la fiecare adunare la grădiniță le-a vorbit despre aceasta. Dar educatorii care locuiesc acolo erau în autobuz? Cică, nicăieri nu este scris că educatorul trebuie să-i însoțească pe copii în timpul deplasării, nimeni dintre părinți nu a vorbit cu el în această privință. Iar omenește? Potrivit interlocutorului, daca la noi ar fi fost omenește, atunci nimic asemănător nu s-ar fi întâmplat. La celelalte observații ale localnicilor primarul ne-a sfătuit să nu ascultăm bârfele. Potrivit primarului Ion Bejan, și lui îi pare rău de acei copii care trăiesc la 4 kilometri de la grădiniță. Da, intervin eu, oamenii, de asemenea, vorbesc despre acest lucru, iar primarul a continuat, chipurile, cei care se plâng la TV și la ziare și mai departe vor duce copiii fără însoțitori și ne sfătuiește să nu-i ascultăm pe toți și tot ce se spune. Am putea să nu-i ascultăm, dar regulamentul cu privire la transportarea elevilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 903 din 30.10.2014 trebuie să-l studieze și să-l cunoască toți cei care se ocupă de transportarea elevilor. În el, apropo, se vorbește despre camerele video în salonul autibuzului și pe traseu, centurile de securitate, aprobarea tarseului, despre însoțitorul numit sau selectat de direcția raională/municipală educație, de regulă, cadru didactic, și că la finalizarea călătoriei conducătorul auto este obligat să inspecteze în interior mijlocul de transport. Direcția Educație intenționează să refuze Șefa Direcției Educație Ungheni, Iulia Pancu, a menționat că acest serviciu ține de obligațiile administrației locale, direcția nu intenționează să și-o asume, cu atât mai mult cu cât îi ajunge responsabilitatea pentru transportarea copiilor la școală.

